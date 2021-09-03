田徑／女子200公尺視障賽 陪跑員當場下跪求婚
東京帕運田徑場今天出現浪漫溫馨場景，來自非洲島國維德角的女性視障跑者塞梅多預賽出局，但陪跑員突然當場下跪求婚，在場上其他選手和陪跑員祝福下，兩人緊緊擁抱在一起。
日本放送協會（NHK）報導，接受求婚的是來自大西洋島國維德角（Cape Verde）的32歲女子視障跑者塞梅多（Keula Nidreia Pereira Semedo）。她於2日出賽在國立競技場舉行的女子200公尺 T11級分組預賽，抵達終點成績為33秒04，在分組中墊底名列第4，無緣晉級。
但隨後，擔任陪跑員的30歲達維加（ManuelAntonio Vaz da Vega）突然在其他選手及陪跑員面前，拉著塞梅多的手，單膝下跪求婚。
達維多並從小盒取出戒指，套在塞梅多的左手無名指上，場上立刻響起祝福拍手和歡呼聲，兩人則緊緊擁抱在一起。（譯者：劉學源）1100902
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