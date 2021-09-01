快訊

盧廣仲〈刻在〉被控抄襲！網友私訊〈Reality〉原唱 本人這樣說

海軍通信兵執勤睡覺挨砲 海軍司令部回應了

籃球／鳥海連志帕運輪椅籃球奪大三元 網友讚像流川楓

中央社 / 東京1日綜合外電報導
22歲選手鳥海連志比賽表現優異拿下大三元，英姿引發日本網友討論，有網友稱讚說「很像流川楓」。圖／美聯社
22歲選手鳥海連志比賽表現優異拿下大三元，英姿引發日本網友討論，有網友稱讚說「很像流川楓」。圖／美聯社

闖進東京帕運男子輪椅籃球8強賽事的日本隊，陣中一名22歲年輕選手鳥海連志在8月26日賽事中表現優異拿下大三元，英姿引發日本網友討論，有網友稱讚說「很像流川楓」。

日本朝日新聞報導，日本隊8月26日出戰哥倫比亞隊時，鳥海連志展現過人輪椅操作、妙傳、切入等技巧，全場攻下15分、17個籃板及10次助攻大三元。

鳥海英姿在日本社群網站引發討論，有網友甚至說「好像流川楓」。流川楓是日本1990年代人氣漫畫灌籃高手的登場人物，跟主角同隊卻也相互競爭，具有高水準的籃球技巧。

鳥海面對網友稱讚說，非常開心，但與其說是像流川楓那樣華麗的選手，不如說是比較土的選手，自己希望能在防守方面提升對球隊的貢獻度。

鳥海天生就沒有脛骨，後來為了方備安裝義肢在3歲時進行手術；他的左右手也有缺指。

輪椅籃球根據選手身障程度分級，每位選手都有一個數字，鳥海屬於相對身障程度較重的Low Pointer（數字低殘存機能少），負責防守對方主力球員靠近籃下等困難任務。

不過，鳥海擅用自己與生俱來的速度，不像一般的Low Pointer、表現相當活躍。教練京谷和幸說，鳥海在攻守方面都能展現出節奏，雖然年輕卻是有膽量的男人，「是隊上的中心人物」。

鳥海17歲時就出賽里約帕運，但球隊首輪就打包；時隔5年，日本隊從2008年北京帕運以來再度闖進8強，有機會在東京帕運寫新頁。

東京帕運 里約帕運

相關新聞

羽球／方振宇帕運退日本強敵 分組賽開胡晉級希望濃厚

東京帕運羽球男單SU5級賽事，我國好手方振宇今天在分組賽首戰面對日本選手今井大湧，最終以21：16、17：21、21：1...

籃球／鳥海連志帕運輪椅籃球奪大三元 網友讚像流川楓

闖進東京帕運男子輪椅籃球8強賽事的日本隊，陣中一名22歲年輕選手鳥海連志在8月26日賽事中表現優異拿下大三元，英姿引發日...

帕運游泳代表團返台 陳亮達瞄準亞帕運加緊練習

參加東京帕拉林匹克運動會的游泳代表團教練與選手今天返抵國門，游泳選手陳亮達表示，這次參賽成績還可以，隔離結束後會展開訓練...

從殘運到帕運的艱辛：終與奧運「並駕齊驅」

「我希望看帕運的人越多越好。如果我爸媽早知道有帕運的存在，在我3歲那年，他們對身體障礙的可能性就能抱持更多希望。」澳洲金牌游泳選手與輪椅籃球運動員艾莉（Cole Ellie）說：「我媽沒看過任何身障人士，她害怕我的人生失去機會。」

桌球／田曉雯、林姿妤止步帕運8強 高大：仍可獲獎學金

東京帕運桌球女團TT9-10級8強賽今天開打，台灣選手田曉雯、林姿妤無緣晉級，兩人就讀的高雄大學表示，取得帕運資格就可獲...

桌球／再遭中國組合擋道 田曉雯、林姿妤女團8強止步

東京帕運女子桌球團體TT9、10級8強賽，我國好手田曉雯、林姿妤今天碰上中國大陸強敵趙小靜、熊桂艷，在3點搶2勝的賽制中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。