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帕運游泳代表團返台 陳亮達瞄準亞帕運加緊練習

中央社 / 桃園機場1日電
參加東京帕拉林匹克運動會的游泳代表團教練與選手今天返抵國門，游泳選手陳亮達表示，這次參賽成績還可以，隔離結束後會展開訓練，鎖定明年的亞帕運為目標。 中央社
參加東京帕拉林匹克運動會的游泳代表團教練與選手今天返抵國門，游泳選手陳亮達表示，這次參賽成績還可以，隔離結束後會展開訓練，鎖定明年的亞帕運為目標。 中央社

參加東京帕拉林匹克運動會的游泳代表團教練與選手今天返抵國門，游泳選手陳亮達表示，這次參賽成績還可以，隔離結束後會展開訓練，鎖定明年的亞帕運為目標。

東京帕運游泳代表團的教練及選手，搭乘星宇航空JX801班機由日本返台，班機在下午4時抵達桃園國際機場，體育署率團迎接歡迎教練與選手們歸國。

游泳選手陳亮達表示，這是他第一次到日本東京，整體都感到很新鮮，這次參賽成績還可以，但速度沒出來，覺得是練習時間不夠，速度無法恢復，下階段的目標鎖定明年的亞帕運，會與教練合作好好準備參賽。

教練梁豐君表示，這次比賽在秒數部分有達到預期的設定目標，只是可能中間的配速出不來，主要是無法完整的執行訓練週期，因此速度受影響，返台隔離期間就當成休息，之後就會恢復正常訓練，並進行較完整的訓練週期，全力準備亞帕運。

陳亮達日前在東京帕運男子SM7級200公尺混合式預賽止步，後來在男子S7級400公尺自由式決賽排名第8，在男子S7級100公尺仰式，以1分18秒28、總排名第9作收，沒能挺進前8名決賽。

東京帕拉林匹克運動會因為受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延期至今年8月24日至9月5日舉辦。台灣這次有10名選手參加6個運動種類。

東京帕運

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