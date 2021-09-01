桌球／田曉雯、林姿妤止步帕運8強 高大：仍可獲獎學金

東京帕運桌球女團TT9-10級8強賽今天開打，台灣選手田曉雯、林姿妤無緣晉級，兩人就讀的高雄大學表示，取得帕運資格就可獲獎學金，田曉雯個人賽奪銅還會再加碼。

東京帕運桌球女團TT9-10級8強賽今天開打，台灣由摘下帕運桌球女子單打銅牌的田曉雯搭檔林姿妤出戰，但比賽最後由中國選手熊桂艷與趙小靜取勝，田曉雯與林姿妤無緣挺進4強。

田曉雯與林姿妤分別為高雄大學運動競技學系三年級及四年級學生，本身也是桌球專業的系主任王明月表示，兩人出戰帕運表現不俗，雖然團體賽無緣晉級，但學校有編列獎學金，兩人取得帕運國家代表隊資格，就能得到領獎資格。而田曉雯在個人賽奪得銅牌，校方會再額外加碼，獎勵她為國爭光。

王明月表示，田曉雯在個人賽表現專注，四強賽只差一點就能獲得挑戰金牌機會，但最後成功奪銅，為台灣摘下本屆帕運首面獎牌；林姿妤個人賽則十分可惜，因不敵世界排名第二的選手而無緣晉級，但兩人首次出戰帕運的表現已很了不起，相信之後會更好。

王明月表示，兩人平時訓練時非常努力、能吃苦，因為知道自己的目標，學校老師也很鼓勵她們，對兩人十分放心。首次出戰帕運，兩人有些緊張，但老師也不斷鼓勵她們，並提供諮商。

王明月說，為迎戰帕運，兩人在校會跟著學校代表隊一起訓練並進行戰術模擬。也到左營國家運動訓練中心封閉式訓練，校方也經由科學分析，提供情蒐分析，協助擬定比賽戰術，並與左訓溝通目標。

商品推薦