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東京帕運美國無臂神箭手止步16強 誓不放棄爭金牌

中央社 / 東京31日綜合外電報導
美國「無臂射手」斯圖茨曼（Matt Stutzman）連兩屆帕運都在複合弓個人賽16強賽止步。 美聯社
美國「無臂射手」斯圖茨曼（Matt Stutzman）連兩屆帕運都在複合弓個人賽16強賽止步。 美聯社

美國「無臂射手」斯圖茨曼（Matt Stutzman）連兩屆帕運都在複合弓個人賽16強賽止步，他今天表示，不會放棄追求金牌。

法新社報導，斯圖茨曼說：「我不會放棄。」身為2012年倫敦帕運的男子複合弓銀牌得主，斯圖茨曼今天在東京帕運男子複合弓個人賽以137比143敗給斯洛伐克選手帕夫利克（Marcel Pavlik）。

斯圖茨曼說：「（2024年）巴黎帕運我還將回來，我的最終目標是在2028年洛杉磯帕運也代表美國，那會是我最後一次參賽。」5年前他在里約帕運同樣錯失獎牌。

2015年奪下世界錦標賽冠軍的斯圖茨曼，出生時就沒有雙臂，用腳持弓。他開設推特帳號@ArmlessArcher，在社群網站檔案上驕傲地宣告「我做任何事情都用腳」。

但斯圖茨曼連續第2次於帕運早早止步，而且拿下「5年來最差成績之一」，一向神采奕奕的他也顯得很懊惱。

斯圖茨曼是全球最著名帕運選手之一。他曾出演廣受好評的2020年Netflix紀錄片「帕運精神：鳳凰高飛」（Rising Phoenix），片中介紹帕運歷史，以及9名出色的帕運選手。

38歲的斯圖茨曼說：「在練習時都感覺很好，但我讓腎上腺素影響了自己。」

「那不是我的比賽計畫。我有個很好的比賽計畫，但顯然有個我沒有準備好的未知因素，這次它讓我搞砸了。」「這可能是我5年來最糟糕的成績之一。」

他說：「我會利用這次機會來激勵自己，因為距離下屆帕運只剩3年，我再次參賽的時候會更強。」「我不言退。」

里約帕運 東京帕運

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