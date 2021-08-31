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阿富汗選手坎坷出賽東京帕運 仍怒神學士毀左手

中央社 / 東京31日綜合外電報導
阿富汗田徑選手拉索利的左手被塔利班設置的地雷炸毀，他歷盡艱辛抵達日本參加東京帕運，但原定參加的短跑賽事已結束，臨時更改項目，今天終於得以出賽上肢障礙組的男子跳遠。 美聯社
阿富汗田徑選手拉索利的左手被塔利班設置的地雷炸毀，他歷盡艱辛抵達日本參加東京帕運，但原定參加的短跑賽事已結束，臨時更改項目，今天終於得以出賽上肢障礙組的男子跳遠。 美聯社

阿富汗田徑選手拉索利的左手被塔利班設置的地雷炸毀，他歷盡艱辛抵達日本參加東京帕運，但原定參加的短跑賽事已結束，臨時更改項目，今天終於得以出賽上肢障礙組的男子跳遠。

民兵組織神學士（Taliban，又稱塔利班）8月中旬接掌阿富汗政權後，當地情勢動盪，無法派團參加東京帕運。

不過，阿富汗女子跆拳道選手胡達迪（Zakia Khudadadi）及男子田徑選手拉索利（Hossain Rasouli）日前在一場「大型全球行動」中，從塔利班控制下的阿富汗撤離至法國，28日終於抵達日本，得以參賽。

日本共同社報導，拉索利今天站上心心念念的帕運舞台，參加男子跳遠T47級競賽，雖然在13名選手中成績敬陪末座，但已在夢想的舞台上盡了全力。

報導指出，拉索利原定要參加男子100公尺賽跑，但抵達日本時比賽已經結束，只得臨時變更參賽項目。

拉索利2013年從事農工時，因塔利班設置的地雷爆炸，失去左手。

他日前在阿富汗首都喀布爾接受共同社採訪時說，他不會輸給戰爭，想要證明即使身體有障礙，還是可以做到任何事；對於奪走他左手的塔利班，他只有憤怒。

日本每日新聞報導，胡達迪預計9月2日參加女子49公斤級跆拳道項目；根據東京奧運暨帕運組織委員會資料，她是阿富汗史上第2位出賽帕運的女性。

報導說，拉索利和胡達迪在參賽前度過了驚心動魄的半個月。

國際帕拉林匹克委員會（International ParalympicCommittee）本月16日表示，由於阿富汗機場被封鎖，阿富汗選手無法前來東京參賽。

但胡達迪不願放棄，透過影片公開向各國求援，帕委會也在檯面下運作，與多國政府和多個相關團體合作，於23日將兩人帶出阿富汗，先在法國巴黎待了1週，繼而在28日晚間抵達東京羽田機場。

為了顧及兩人的心理健康狀態，帕委會特例允許兩人不須接受媒體訪問，讓他們可以集中精神在比賽上。

東京帕運 田徑 跆拳道

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