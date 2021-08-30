中國飛魚及前民主剛果難民 帕運雙雙破世界紀錄
東京帕運今天舉行第6天賽事，中國最年輕帕運選手蔣裕燕在預賽打破自己保持的泳賽世界紀錄，並在決賽摘下金牌；曾是難民的挪威選手卡沙法利昨天也打破帕運100公尺短跑紀錄。
法新社報導，16歲的蔣裕燕外號為「折翼飛魚」，在今早預賽以34秒56佳績，創下S6級50公尺蝶式世界紀錄，比自己14歲時在2019年倫敦世錦賽奪金時創下的紀錄還快0.30秒。她在今晚的決賽以34秒69摘下金牌。
蔣裕燕在4歲時被貨車撞到後，失去了她的右手右腳，8歲時開始游泳。
挪威選手卡沙法利（Salum Ageze Kashafali）則在昨天T12級100公尺決賽以10秒46佳績越過終點線，成為帕運史上最快100公尺短跑選手。
卡沙法利視力受損，他在兒時與家人一起逃離發生內戰的剛果民主共和國 (Democratic Republic ofCongo) ，青少年時期在他的新家鄉挪威展開運動員生涯。
卡沙法利表示，他一生經歷許多苦難，包括子彈威脅及挨餓，在帕運身為最佳選手之一，對他而言意義重大。
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