快訊

中秋將至9月6日有望降級？ 陳時中鬆口「2措施」擬鬆綁

AZ+BNT混打有望？ 陳時中曝：專家認為方向可行

帕運初體驗 陳亮達：夢想達成了一半

中央社 / 台北30日電
陳亮達。 體育署提供
陳亮達。 體育署提供

台灣游泳選手陳亮達花了15年時間，游進最高殿堂帕運池畔，談起帕運初體驗，他認為夢想達成了一半，「希望表現可以越來越好，能多好就多好」。

陳亮達日前在東京帕運男子SM7級200公尺混合式預賽止步，後來在男子S7級400公尺自由式決賽排名第8，今天在東京帕運個人最後一項賽事亮相，男子S7級100公尺仰式，以1分18秒28、總排名第9作收，沒能挺進前8名決賽。

「成績還可以，主要還是速度游不太出來，但這問題短時間內沒辦法這麼快解決。」陳亮達雖然沒能改寫自己在去年全國身心障礙國民運動會締造的1分16秒45全國紀錄，但以這次在帕運前的備戰狀況，他認為，「這樣的表現與自己所預期的相差不大，可以算是還不錯，自己也十分享受比賽」。

陳亮達一出生就沒有小腿，從3歲起為了防止大腿萎縮而接觸游泳，從怕水到愛上游泳，儘管訓練再辛苦、再疲倦，樂觀的他沒想過要放棄，他說：「還是會覺得累啊，但就想說再練個幾天就要比賽了，就還是游，撐過去就好了。」

陳亮達靠著堅持和努力，首闖帕運舞台，即將在10月底迎接19歲生日的他，也是這次台灣代表團最年輕的選手，儘管很早就以帕運為目標，但他透露，「直到2018年亞帕運（奪2面銀牌）之後，才覺得自己應該有機會」。

有別於過往參與其他國際賽事，陳亮達感受到這次參賽受到更多鎂光燈注目，他認為，「有好有壞，好的是可以讓更多人知道有這群人在努力，但相對還是有一些壓力，因為大家都在看」。

對於帕運初體驗，陳亮達形容是「夢想達成了一半」，接下來將備戰明年亞帕運，「希望每個項目都可以游好，提升自己的能力」。

東京帕運 國民

延伸閱讀

桃園306校防疫到位 鄭文燦：用餐隔板及1.6萬試劑備妥

游泳／3項目順利完賽 陳亮達結束帕運初體驗

游泳／男子S7級100公尺仰式 陳亮達無緣決賽

帕運／從自卑到自信 帕運無腳泳士陳亮達想贏獎金給嬤換機車

相關新聞

帕運初體驗 陳亮達：夢想達成了一半

台灣游泳選手陳亮達花了15年時間，游進最高殿堂帕運池畔，談起帕運初體驗，他認為夢想達成了一半，「希望表現可以越來越好，能...

游泳／3項目順利完賽 陳亮達結束帕運初體驗

東京帕運中華代表團最年輕的選手陳亮達，昨天首闖帕運決賽，今天早上再挑戰S7級100公尺仰式，預賽排第一組的他以1分18秒...

游泳／男子S7級100公尺仰式 陳亮達無緣決賽

台灣游泳選手陳亮達連續2天出賽，今天在東京帕運男子S7級100公尺仰式游出1分18秒28，總排名第9，無緣決賽，生涯首次...

游泳／陳亮達 再拚百公尺仰式決賽

身為東京帕運中華代表團最年輕的選手，我國泳將陳亮達昨天嘗到決賽滋味，他游進男子Ｓ七級四百公尺自由式決賽，和以色列世界紀錄...

廣角鏡／帕運英雄 帶傷歸國

東京帕運代表團教練及選手共七人，昨天傍晚返抵桃園機場，返台選手包括田徑楊川輝、柔道李凱琳、桌球程銘志及盧碧春，右手以三角...

蔡總統讚帕運選手教練與後勤：你們都是台灣英雄

總統蔡英文今天說，在帕運賽場上，「我們看見的不是障礙，而是人人都可追求的舞台、都能展現的運動家精神」；她說，參加帕運的選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。