帕運初體驗 陳亮達：夢想達成了一半

台灣游泳選手陳亮達花了15年時間，游進最高殿堂帕運池畔，談起帕運初體驗，他認為夢想達成了一半，「希望表現可以越來越好，能多好就多好」。

陳亮達日前在東京帕運男子SM7級200公尺混合式預賽止步，後來在男子S7級400公尺自由式決賽排名第8，今天在東京帕運個人最後一項賽事亮相，男子S7級100公尺仰式，以1分18秒28、總排名第9作收，沒能挺進前8名決賽。

「成績還可以，主要還是速度游不太出來，但這問題短時間內沒辦法這麼快解決。」陳亮達雖然沒能改寫自己在去年全國身心障礙國民運動會締造的1分16秒45全國紀錄，但以這次在帕運前的備戰狀況，他認為，「這樣的表現與自己所預期的相差不大，可以算是還不錯，自己也十分享受比賽」。

陳亮達一出生就沒有小腿，從3歲起為了防止大腿萎縮而接觸游泳，從怕水到愛上游泳，儘管訓練再辛苦、再疲倦，樂觀的他沒想過要放棄，他說：「還是會覺得累啊，但就想說再練個幾天就要比賽了，就還是游，撐過去就好了。」

陳亮達靠著堅持和努力，首闖帕運舞台，即將在10月底迎接19歲生日的他，也是這次台灣代表團最年輕的選手，儘管很早就以帕運為目標，但他透露，「直到2018年亞帕運（奪2面銀牌）之後，才覺得自己應該有機會」。

有別於過往參與其他國際賽事，陳亮達感受到這次參賽受到更多鎂光燈注目，他認為，「有好有壞，好的是可以讓更多人知道有這群人在努力，但相對還是有一些壓力，因為大家都在看」。

對於帕運初體驗，陳亮達形容是「夢想達成了一半」，接下來將備戰明年亞帕運，「希望每個項目都可以游好，提升自己的能力」。

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