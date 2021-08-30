游泳／男子S7級100公尺仰式 陳亮達無緣決賽
台灣游泳選手陳亮達連續2天出賽，今天在東京帕運男子S7級100公尺仰式游出1分18秒28，總排名第9，無緣決賽，生涯首次帕運之旅也告一段落。
陳亮達一出生就沒有小腿，且右手食指、中指與無名指「併指」，3歲時家人讓他藉由游泳復健，防止大腿萎縮，而他一游就超過15年，今年10月底將滿19歲的他，這次首登帕運舞台，共參與3項賽事。
陳亮達27日在東京帕運男子SM7級200公尺混合式游出2分54秒22，無緣決賽，休息1天後，昨天再度上陣，游進男子S7級400公尺自由式決賽，且決賽再將成績推進至5分10秒65，以第8名作收。
在結束前2項賽事後，陳亮達今天展開主項男子S7級100公尺仰式賽事，連2天出賽也考驗他的體能，而他賽前期許自己，「盡力就好，別給自己太大壓力」。
男子游泳S7級100公尺仰式賽事，最終10人參賽、分2組，取前8晉級決賽，陳亮達從第1組第2水道出發，游出1分18秒28，總排名第9，第8名的阿根廷選手則以1分15秒43晉級。
2020東京奧運特別報導
▪ 無關勝敗金銀銅 東奧場上的真情時刻
▪ 驍勇中華隊 東奧奪牌戰將們的背後故事
▪ 累積12面！台灣體壇光榮的一年 「最強中華隊」東奧獎牌榜
▪ 獎金榜／中華隊好棒！28位選手拿走1.68億國光獎金
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言