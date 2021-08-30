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游泳／男子S7級100公尺仰式 陳亮達無緣決賽

中央社 / 台北30日電
台灣游泳選手陳亮達在東京帕運男子S7級100公尺仰式無緣決賽，生涯首次帕運之旅也告一段落。（體育署提供） 中央社
台灣游泳選手陳亮達在東京帕運男子S7級100公尺仰式無緣決賽，生涯首次帕運之旅也告一段落。（體育署提供） 中央社

台灣游泳選手陳亮達連續2天出賽，今天在東京帕運男子S7級100公尺仰式游出1分18秒28，總排名第9，無緣決賽，生涯首次帕運之旅也告一段落。

陳亮達一出生就沒有小腿，且右手食指、中指與無名指「併指」，3歲時家人讓他藉由游泳復健，防止大腿萎縮，而他一游就超過15年，今年10月底將滿19歲的他，這次首登帕運舞台，共參與3項賽事。

陳亮達27日在東京帕運男子SM7級200公尺混合式游出2分54秒22，無緣決賽，休息1天後，昨天再度上陣，游進男子S7級400公尺自由式決賽，且決賽再將成績推進至5分10秒65，以第8名作收。

在結束前2項賽事後，陳亮達今天展開主項男子S7級100公尺仰式賽事，連2天出賽也考驗他的體能，而他賽前期許自己，「盡力就好，別給自己太大壓力」。

男子游泳S7級100公尺仰式賽事，最終10人參賽、分2組，取前8晉級決賽，陳亮達從第1組第2水道出發，游出1分18秒28，總排名第9，第8名的阿根廷選手則以1分15秒43晉級。

東京帕運

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