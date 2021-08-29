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帕運／阿富汗選手飛抵東京 堅決出戰帕運傳遞希望訊息

中央社 / 東京29日綜合外電報導
帕運阿富汗選手抵達。 美聯社
帕運阿富汗選手抵達。 美聯社

東京帕運第5天賽程今天登場，阿富汗運動員昨晚抵達日本東京，預計將參加下週的帕運賽程，向全球傳達強烈的希望訊息。

法新社報導，國際帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee）表示，阿富汗跆拳道選手胡達迪（Zakia Khudadadi）及田徑選手拉索利（Hossain Rasouli）上週末在一場「大型全球行動」中，從塔利班控制下的阿富汗撤離至法國。

帕運委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）在聲明中說，胡達迪和拉索利不斷表達他們堅決渴望前來2020東京帕運並參賽的念頭。

帕森斯補充說道：「他們正在東京實現他們的夢想，向全球許多其他人傳達強烈的希望訊息。」

胡達迪預計9月2日參加女子44-49公斤級跆拳道項目，田徑好手拉索利則將在3日參加男子400公尺T47級競賽。

阿富汗兩選手出賽東京帕運 獲准不需受訪

阿富汗兩名選手昨天飛抵日本東京，準備出賽正在舉行的帕運賽事。由於阿富汗政局變動，兩名選手表示不想受訪，國際帕拉林匹克委員會（IPC）原則上特例准許兩人賽後不需受訪。

日本每日新聞報導，IPC發言人史彭斯（CraigSpence）今天在東京都內舉行記者會表示，原則上將不會讓兩名阿富汗選手在帕運期間受訪。史彭斯說，「兩人心理健康是最優先事項」。

報導指出，同意選手在奧運或帕運舉辦期間不需受訪，可說是相當罕見的例子。

IPC表示，兩名阿富汗選手28日晚間抵達日本時，選手方面在會議中表達不想受訪的期望。

所有的參賽選手在比賽後，原則上都必須經過接受媒體採訪的「混合採訪區」（Mixed Zone），但這兩名阿富汗選手屆時將走別的通道離場，也不會舉行記者會等。

史彭斯說，「這是只有這兩名選手適用的特別規則」。

日本電視台報導，阿富汗跆拳道選手胡達迪（Zakia Khudadadi）預計9月2日出賽；阿富汗田徑選手拉索利（Hossain Rasouli）預計9月3日出賽。兩人昨天都已入住選手村。

東京帕運 田徑 跆拳道

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