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帕運／標槍劉雅婷創本季最佳 健力林亞璇第7名作收

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
劉雅婷。體育署提供
劉雅婷。體育署提供

東京帕運我國掌旗官劉雅婷，今天在田徑女子標槍F13級決賽登場，並在最後一次試擲擲出個人本季最佳的32公尺44成績，以第6名作收，至於6度叩關帕運的健力好手林亞璇則是在女子61公斤級以舉出78公斤，以第7名作收。

視障標槍好手劉雅婷，在國小四年級時被診斷出患有先天性黃斑部病變，視力逐漸退化，不過愛運動的她在開始接觸田徑訓練後展開人生新旅程，今年東京帕運也是她生涯第三次在帕運登場，並且與視障跳遠選手楊川輝一同擔任我國開幕式的掌旗官。

在今天的女子標槍F13級決賽中，劉雅婷在前兩次試擲分別擲出31公尺與31公尺94的成績，雖然距離前5名選手37公尺以上的成績有點差距，不過劉雅婷仍是賣力在最後一擲擲出個人本季最佳的32公尺44，以第6名成績作收。

至於6度參與帕運的健力好手林亞璇，則是因為3歲時不慎墜樓導致胸部以下完全癱瘓，不過在校內社團接觸到健力運動後，一圓了想搭機為國出征的夢想，而從2009年起她也擔任生命教育講師，走入校園與企業分享奮鬥歷程，並在今年獲頒總統教育獎。

而林亞璇今天在三把試舉中，前兩次73公斤、78公斤都成功，只可惜在挑戰81公斤時失敗，最終以78公斤的第7名成績作收，順利完成第六度的帕運挑戰。

東京帕運 田徑

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