帕運／劉雅婷飆出本季最佳 女子標槍名列第6
台灣視障田徑女將劉雅婷，今天在2020東京帕拉林匹克運動會田徑女子F13級標槍決賽，最後一次試擲繳出本季最佳的32公尺44、名列第6作收。
劉雅婷是台灣視障女子田徑三鐵好手，主項是標槍與鐵餅，她曾在2015年卡達杜哈舉辦的世錦賽在標槍飆出36公尺74，也是她在國際賽場上繳出的最佳成績。
2020東京帕運田徑標槍女子F12級共有8名選手參賽，劉雅婷在第1次試擲僅繳出31公尺，接下來她把成績再往上推升至31公尺94。
直到最後一次試擲，劉雅婷繳出本季最佳的32公尺44，可惜與排名第3的白俄羅斯選手派崔卡（LizavetaPiatrenka）仍有6公尺以上差距，未能搶進前3爭牌，以排名第6作收。
上屆里約奧運金牌得主、烏克蘭名將卡尤莫娃（Nozimakhon Kayumova）今天以42公尺59完成連霸，世界紀錄保持人、中國女將趙玉萍以41公尺85摘銀，而白俄羅斯選手派崔卡則以38公尺99鍍銅。
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