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帕運／田曉雯克服暖機不足 靠節奏磨垮對手確定奪牌

中央社 / 台北28日電
台灣桌球女將田曉雯（左）28日在東京帕拉林匹克運動會桌球第10級女單8強賽逆轉勝，成功挺進4強，也提前確定至少保銅，還有機會挑戰成色更佳的獎牌顏色。圖為田曉雯和教練蔡貴蘭（右）在手上寫下加油打氣的話。（體育署提供）
台灣桌球女將田曉雯（左）28日在東京帕拉林匹克運動會桌球第10級女單8強賽逆轉勝，成功挺進4強，也提前確定至少保銅，還有機會挑戰成色更佳的獎牌顏色。圖為田曉雯和教練蔡貴蘭（右）在手上寫下加油打氣的話。（體育署提供）

上午接駁車遲到10多分鐘，導致田曉雯開局暖機不足，所幸靠著耐心拖慢節奏找回場上主控權，在2020帕運桌球第10級女單8強以3比1逆轉勝土耳其女將德米爾，挺進4強。

田曉雯今天在2020東京帕拉林匹克運動會桌球第10級女單闖進4強後，也提前確保獎牌入袋，接下來台灣時間12時40分，4強賽她將面對上屆里約帕運銅牌得主、巴西女將亞歷山大（Bruna Costa Alexandre），力拼「升級」獎牌成色。

中華帕運桌球隊教練蔡貴蘭表示，今天由於比賽時間很早，沒想到出發時接駁車又誤點10幾分鐘，連帶壓縮到田曉雯賽前練習時間，導致暖身有點不足，加上開局又有些施展不開，才會首局以大比分失守。

蔡貴蘭透露，左手持拍的土耳其女將德米爾（Merve Cansu Demir）開賽就處於極好狀態，不僅速度很快、攻擊也很猛烈，加上球的旋轉不好判斷，也讓田曉雯開局失分很快。

田曉雯首局先以5比11棄守，第2局她則以11比5還以顏色，關鍵第3局她則在2比7落後下演出大逆轉，回敬一波7比2攻勢扳平，再以13比11拿下聽牌，這也是全場勝負的分水嶺。

蔡貴蘭表示，田曉雯能夠逆轉的關鍵，在於節奏轉換：「曉雯把節奏放慢後，讓對手有些不適應，因為對方喜歡打快。」而靠著節奏變化，也讓田曉雯第4局再以11比8「關門」，拿下4強賽門票。

賽前田曉雯與蔡貴蘭這對師徒，在手心寫下替彼此加油打氣的口號，分別是「相信自己」與「相信我們」，如今田曉雯成功挺進4強，但蔡貴蘭強調，她們仍會繼續努力，爭取最好成績。

里約帕運 桌球

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