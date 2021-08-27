東奧選手村自動駕駛接駁車 撞倒視障帕運選手

日本媒體報導，30歲日本視障柔道選手北薗新光（Aramitsu Kitazono）昨天下午在帕運選手村內，被選手村自動駕駛接駁車撞倒，頭部和腳受傷，無法參加明天的比賽。

負責開發選手村自動駕駛接駁車的豐田汽車（Toyota）表示，昨天下午發生意外後，接駁車已經暫停營運。

豐田聲明，公司一輛電動接駁車「和一名視障行人發生碰撞事故」，發生在行人穿越道。公司對傷者致上深切歉意，會全面配合警方調查。

豐田汽車社長豐田章男今天晚間在公司網站發表道歉文表示，「對於傷者致上深切歉意，祈禱他早日康復。另外，對於為使用敝公司車輛的選手村帶來不便，也要致上歉意」。

日媒報導，經選手村醫師治療，判斷北薗的傷勢最少需要2週才能痊癒。

日本男子選手代表團教練遠藤義安今天晚間表示，北薗將不會出賽預定28日舉行的81公斤量級賽事。

日媒報導，事件發生在26日下午2時左右，北薗當時要過斑馬線，遭到右轉的自動駕駛接駁車撞上。

「朝日新聞」報導，車上當時有負責監督自動駕駛的2名操作員，他們都表示有看到北薗，但以為他看到接駁車靠近就會停止前進。

「每日新聞」報導，接駁車其實自動停下，但操作員認為北薗不會繼續往前走，又按下啟動按鈕。

根據朝日報導，車上當時有5名乘客，但無人受傷。報導並稱，北薗當時沒有拿導盲杖，且路口有交通管制人員。

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