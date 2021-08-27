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去年喪夫…月薪不到3萬女師苦養3子 一場車禍毀全家

東京帕運無臂神箭手蓄勢待發：我感覺像超人

中央社 / 東京27日綜合外電報導
斯圖茨曼。 法新社
斯圖茨曼。 法新社

美國「無臂射手」斯圖茨曼（Matt Stutzman）曾出演Netflix紀錄片，是全球最著名運動員之一。他在里約帕運錯失獎牌，這次東京帕運挑戰雪恥，自稱感覺非常好，「就像超人」。

斯圖茨曼是2012年倫敦帕運的男子複合弓銀牌得主，2016年里約帕運僅止步16強，這次以更輕盈身形再次挑戰。他出生就沒有雙臂，用腳持弓。

斯圖茨曼里於約帕運時體重103公斤，但已減重27公斤。他表示，今天在夢之島射箭場參加男子複合弓排名賽，面對攝氏35度高溫，感受到了減重的好處。

他告訴法新社：「我覺得還能再射300箭，感覺一點也不累，我準備好要出發了。」他雖然打破過去自身帕運紀錄，但在這場高水準的比賽僅排名第12。排名賽將決定之後淘汰賽的種子選手。

他仍成功晉級最後32強，明天將對決排名第21的印度選手斯瓦米（Shyam Sundar Swami）。

他笑說：「我感覺像是超人......但還差一點。」

斯圖茨曼開設推特帳號@ArmlessArcher，在社群網站檔案上宣稱「我做任何事情都用腳」，他也是一名自豪的單親老爸，育有3個兒子。

他談到14、13與8歲的3個兒子時充滿慈愛，但表示由於疫情，兒子只能留在愛阿華州的家中。

2015年奪下世界錦標賽冠軍的斯圖茨曼說：「這是我第一次不能帶家人參加帕運。」

他說：「我每晚都跟他們通話，感謝電子裝置還有Zoom這些神奇的東西，感覺他們都在我身邊。」

斯圖茨曼曾出演廣受好評的2020年Netflix紀錄片「帕運精神：鳳凰高飛」（Rising Phoenix），片中介紹帕運歷史，以及9名出色的帕運選手。

自從出現在紀錄片後，斯圖茨曼鼓舞了全世界數以百萬計人。

他說：「很榮幸出現在紀錄片裡，這給我機會，以正面方式述說我的故事。希望全世界看到我們做得到，能賦予他們動機去做得更好。」

里約帕運 東京帕運

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