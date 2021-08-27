帕運／田曉雯初征帕運克服心魔 桌球小組賽全勝晉級

年僅21歲的田曉雯初次踏上帕運舞台，桌球女單小組賽就碰上難纏的中國選手趙小靜，但她成功克服心魔，在最後一戰以3比0完封對手摘下晉級門票，成功挺進東京帕運桌球淘汰賽。

2020東京帕拉林匹克運動會桌球女子單打第10級共有10人參賽，台灣除田曉雯外，另有參加B組的林姿妤共2人參賽，小組賽A、B組各有3人，僅C組4人參賽，取分組前2名晉級。

田曉雯今天面對中國的趙小靜，以11比7、11比7與11比5橫掃對手，且小組賽3場都以未失一局的完美表現闖關，而林姿妤則名列分組第3，未能晉級。

田曉雯的指導教練蔡貴蘭賽後表示，田曉雯與林姿妤今年都是初次踏上帕運舞台，兩人場上打出的內容與表現，也比預期中的更好，她也說：「很多人第一次打大比賽，會緊張、怯場影響表現，但她們場上打出來的內容和訓練時相差不多。」

蔡貴蘭並透露，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，田曉雯已1年多未參加國際賽，但當她一看到籤表有些失望，因為小組賽就要碰上中國女將趙小靜，讓她有些崩潰，「中國桌球選手都有一定實力，這也算是田曉雯的心魔，但很開心的是她今天克服了。」

台灣時間明天上午8時40分，田曉雯將與土耳其女將德米爾（Merve Cansu Demir）爭搶4強入場券。

至於桌球男子第5級世界排名第2的好手程銘志，今天在男單8強賽以8比11、9比11與6比11不敵世界排名第1的中國好手曹寧寧，無緣4強。

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