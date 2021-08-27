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東京帕運巴西奪徑賽首金 帕運界閃電波特將出場

中央社 / 東京27日綜合外電報導
桑托斯。 美聯社
桑托斯。 美聯社

2020東京帕拉林匹克運動會今天如火如荼進行，巴西隊拿下第一面徑賽金牌，澳洲的輪椅橄欖球隊則努力拚搏金牌。

今天賽事共計將頒發45面金牌，包括射箭、田徑，以及在日本著名體育賽場武道館舉辦的柔道賽事。

田徑賽事有世界最快的帕運短跑選手、巴西的多斯桑托斯（Petrucio Ferreira dos Santos）出場，將挑戰男子100公尺 T47級的帕運史上最快紀錄。

多斯桑托斯被稱為帕運界的「閃電波特」（UsainBolt），曾在2019年杜拜世界錦標賽創下10秒42世界紀錄。

24歲的多斯桑托斯的左手臂，從手肘以下在兒時因為意外截肢。他在賽前表示，沒有感受到壓力。

他昨天說：「我去比賽的時候，我必須做我自己，這次也沒有什麼不同。我要做我自己，然後做我最喜歡的事情：像個小孩子一樣奔跑。」

他的同胞賈克（Yeltsin Jacques）成為東京帕運第一位徑賽金牌得主，擊敗地主選手唐澤劍也，站上男子5000公尺 T11級金牌得主頒獎台。

賈克的視力有障礙，比賽時必須有嚮導陪跑。他表示，這面獎牌是5年訓練的成果。他也將參加1500公尺與馬拉松的T11級賽事。

另一名巴西同胞也傳來好消息，女子跳遠選手奧利維拉（Silvania Costa de Oliveira）在T11級成功衛冕金牌，奪下田賽首面金牌。

在游泳賽事方面，難民隊的卡里米（Abbas Karimi）今天上午在男子S5級50公尺蝶式預賽闖關，有機會替難民隊奪下史上第一面獎牌。

24歲、出生於阿富汗的卡里米先天沒有雙臂，他表示目標牢牢鎖定金牌。「我們訓練總是有目標，那個目標就是金牌。我要去爭奪金牌。」

澳洲的輪椅橄欖球隊則是要對決地主日本隊，竭力保住奪牌希望。

澳洲隊身為上屆金牌得主，卻在本週稍早意外敗給丹麥隊，隊長巴特（Ryley Batt）承認那次敗北令隊伍「頗為難堪」。

不過他們昨天以50比48擊敗法國隊，重燃締造連續3次奪金紀錄的希望。

東京帕運 田徑 橄欖球

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