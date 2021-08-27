柔道／李凱琳復活賽對手傷退 下午與俄羅斯好手爭銅

東京帕運柔道女子48公斤級賽事，我國好手李凱琳今天雖然先在8強賽不敵不敵烏克蘭選手，不過敗部復活賽對手里約帕運金牌、中國大陸好手李麗青傷退，讓李凱琳挺進到下午3點的銅牌戰，有望為我國代表團搶下今年首面獎牌。

出生柔道世家的視障柔道好手李凱琳，叔叔李青忠曾在1996年亞特蘭大帕運為我國拿下史上首面帕運金牌，而李凱琳2012年倫敦帕運也為我國拿下一面銀牌，今年東京帕運則是她第三度站上帕運舞台，也被寄予奪牌期待。

在今天女子48公斤級賽事中，她首場比賽面對烏克蘭選手吞下敗仗後，落入敗部復活賽原將對上上屆金牌得主李麗青，不過李麗青因為8強賽傷勢退賽，讓李凱琳不戰而勝，並晉級到下午三點登場的銅牌戰，將對決三度在帕運奪下銅牌的俄羅斯選手波塔波娃（Viktoriya Potapova）。

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