快訊

雲林幼兒園老師載3國中生失控翻車 2傷2人摔車當場亡

服務業被疫情打趴 家長掙扎該不該引導孩子轉向製造業？

柔道／李凱琳復活賽對手傷退 下午與俄羅斯好手爭銅

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
李凱琳（左）雖然在八強賽不敵烏克蘭選手，但靠著敗部復活賽對手傷退晉級銅牌戰。圖／體育署提供
李凱琳（左）雖然在八強賽不敵烏克蘭選手，但靠著敗部復活賽對手傷退晉級銅牌戰。圖／體育署提供

東京帕運柔道女子48公斤級賽事，我國好手李凱琳今天雖然先在8強賽不敵不敵烏克蘭選手，不過敗部復活賽對手里約帕運金牌、中國大陸好手李麗青傷退，讓李凱琳挺進到下午3點的銅牌戰，有望為我國代表團搶下今年首面獎牌。

出生柔道世家的視障柔道好手李凱琳，叔叔李青忠曾在1996年亞特蘭大帕運為我國拿下史上首面帕運金牌，而李凱琳2012年倫敦帕運也為我國拿下一面銀牌，今年東京帕運則是她第三度站上帕運舞台，也被寄予奪牌期待。

在今天女子48公斤級賽事中，她首場比賽面對烏克蘭選手吞下敗仗後，落入敗部復活賽原將對上上屆金牌得主李麗青，不過李麗青因為8強賽傷勢退賽，讓李凱琳不戰而勝，並晉級到下午三點登場的銅牌戰，將對決三度在帕運奪下銅牌的俄羅斯選手波塔波娃（Viktoriya Potapova）。

東京帕運 里約帕運 羅斯

延伸閱讀

全大運復辦郭婞淳不缺席 東奧國手將獲頒10萬激勵金

帕運／「帕拉機場」開幕迎各國好手 我國排第83位進場

帕運／柔道好手李凱琳三度參戰 台中市府期勉締造佳績

影／柔道男神母校圈粉「楊太太」！教練加碼爆料無女友

相關新聞

柔道／李凱琳復活賽對手傷退 下午與俄羅斯好手爭銅

東京帕運柔道女子48公斤級賽事，我國好手李凱琳今天雖然先在8強賽不敵不敵烏克蘭選手，不過敗部復活賽對手里約帕運金牌、中國...

桌球／只想別被打爆 田曉雯擊敗神級對手

東京帕運打頭陣的我國桌球代表隊，昨天三名出賽選手程銘志、盧碧春和田曉雯全數取勝，其中程銘志、盧碧春都順利搶下八強賽門票，...

游泳／陳亮達帕運處女秀 200公尺混合式預賽無緣晉級

生涯首度站上帕運舞台的我國游泳好手陳亮達，今天在男子SM7級200公尺混合式預賽登場，在第二組出賽的他最終游出2分54秒...

帕運／澳洲金牌選手的悲鳴 「我這雙腿失去得有價值嗎？」

曾在阿富汗服役當兵的麥格夫（Curtis McGrath），2012年在一次行動中被炸斷雙腿。他很快已從低谷爬起來，想着截肢後可以玩什麼運動，出戰殘奧。 2016里約殘奧，他順利贏得獨木舟KL2級別金牌。今屆再度出戰前夕，卻收到塔利班奪得阿富汗政權的消息，令向來樂觀正面的他首次懷疑人生：「我失去的雙腿，還有價值嗎？」

帕運／田曉雯勝上屆銀牌奪2連勝 程銘志晉級8強

東京帕運桌球女單TT10級，我國好手田曉雯在首場比賽僅花13分鐘就直落三勝出後，今天的第二戰面對世界排名第三、上屆里約帕...

自由車／曾遭霸凌厭食 英國史托瑞摘帕運第15金

英國女子自由車好手史托瑞昨天在2020東京帕運摘下個人第15面金牌，累計打破76項世界紀錄。從游泳選手「斜槓」到自由車運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。