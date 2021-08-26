帕運14歲烏干達泳將 盼改變人們對身障人士態度

2020東京帕拉林匹克運動會最年輕選手、14歲烏干達泳將庫昆達（HusnahKukundakwe），今天早上參加SB8級女子100公尺蛙式項目，她希望改變烏干達民眾對身障人士的態度。

庫昆達出生時就沒有右前臂，左手略為畸形，雖然她沒有晉級決賽，但她說游出1分34秒35的個人最佳成績，讓她有「觸及雲霄」的感覺。

她說，她想要改變烏干達民眾對身障人士的態度，並給予「這些孩子一個機會」。

只比庫昆達大幾個月、14歲的日本泳將山田美幸（Miyuki Yamada）昨天在S2級女子100公尺仰式項目，以1分06秒65奪下銀牌，成為日本有史以來最年輕的帕運奪牌選手。

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