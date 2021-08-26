自由車／曾遭霸凌厭食 英國史托瑞摘帕運第15金

英國女子自由車好手史托瑞昨天在2020東京帕運摘下個人第15面金牌，累計打破76項世界紀錄。從游泳選手「斜槓」到自由車運動員的史托瑞透露，她中學時曾遭霸凌和罹患厭食症。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，史托瑞（Sarah Storey）在女子C5級3000公尺個人賽決賽中疾速超越同胞雷恩-萊特（Crystal Lane-Wright），順利奪金。此前，她就已在資格賽刷新自己保持的世界紀錄。

根據英國天空新聞網（Sky News），43歲的史托瑞一人在東京參賽，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，她的丈夫、8歲女兒與3歲兒子都沒有陪同。

史托瑞賽後說：「我帶著非常可靠的計畫來到這裡做我想做的事，我已經做到了，真的非常驚訝。」

「我先前說要打破個人最佳成績，就我而言是世界紀錄，一次一點點就好。我剛剛就以4.3秒（的差距）破紀錄了。」

史托瑞前往東京前，曾坦言她在為人母後，沒想過自己還能延續運動生涯。

她在賽前告訴天空新聞網：「經歷兩次妊娠還能重返（賽場），這肯定是我最大的成就。我已經達到任何我想達到的成就。」

史托瑞還是個胎兒時，因手臂被臍帶纏住，導致出生後左手喪失功能。

她提到自己少女時期曾遭霸凌，並在早年身為游泳選手有所斬獲後罹患進食障礙。

在1992年巴塞隆納帕運會上，年僅14歲的史托瑞以游泳選手的身分首次參加帕運，摘下2金3銀1銅。

然而當她回到學校繼續中學學業時，卻遭到同儕排擠。她在天空體育台節目「驅動力」（Driving Force）上說，當有人在背後議論她或嘲笑她頭髮濕漉漉地上學，她一經過，同學就一哄而散，她感覺自己像個「對話終結者」，學校生活僅有「孤獨」可言。

史托瑞曾在2017年向「自由車手」（Cyclist）雜誌表示，她15歲那年曾罹患進食障礙。

她在「驅動力」節目中說：「我瘦到不行，狀況很差，因為我在學校完全不想吃東西。」

「可能因為我在學校唯一能掌控的東西只有進食，我無法左右其他同學的行為。」

史托瑞表示，母親帶她就醫，醫師警告，進食障礙可能會衝擊她的運動生涯，因此要她開始記錄自己吃下去的食物。她說，這讓她覺得自己對某些事物還是有掌控權，她還是能自主去做一些改變來改善運動生涯。

儘管在校滿是挫折，史托瑞仍在1996年亞特蘭大帕運拿下3面游泳金牌。但她的健康也開始亮紅燈，她說：「在19歲生日以前拿到5面金牌、大家都認為天下無敵的時候，我卻罹患了慢性疲勞症候群。」

此外她還有長年耳疾，醫師警告，如果再不積極治療，可能永久失聰，史托瑞遂在2005年做出職涯的大轉變。

她開始以騎自行車來維持身體狀態，結果同年底，她就打破了身障自由車3000公尺個人賽的世界紀錄。

2008年北京帕運的暖心時刻，是她和結縭一年的丈夫、場地自由車選手巴尼（Barney Storey）同一天雙雙摘金。

史托瑞拿下東京帕運女子C5級3000公尺個人賽金牌後，期望進一步締造歷史。如果她下週成功在計時賽和公路賽衛冕，將累計個人17面帕運金牌，超越游泳選手肯尼（Mike Kenny）在1976年至1988年拿下的16面金牌。

不過無論是否達到這項里程碑，史托瑞都不打算立即退休。她說，兒子查理（Charlie）還希望她再戰2024巴黎帕運。

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