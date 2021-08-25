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帕運／58歲盧碧春桌球小組賽吞敗 續拚晉級機會
台灣桌球女將盧碧春今天在東京帕運女子桌球TT4級單打小組賽，以0比3輸給塞爾維亞選手佩里奇-瑞柯威契，明天將繼續上陣，力拚小組賽勝利，爭取晉級門票。
現年58歲的盧碧春也是這次東京帕運台灣代表團中最年長的選手，目前世界排名第10名，自幼罹患小兒麻痺不良於行，42歲那年受到老公鼓勵，決定拿起桌球拍，把握每次練習、比賽機會，這次是第二次站上帕運殿堂。
東京帕運女子桌球TT4級項目共15人參賽，分成5組，盧碧春分到B組，與塞爾維亞選手佩里奇-瑞柯威契（Borislava Peric-Rankovic）與英國選手貝里（SusanBailey）同組。
盧碧春今天首局開賽以1比6落居下風，被對手拉開差距後，以3比11丟掉首局，次局捲土重來，以9比11棄守，可惜第3局未能搶下，以6比11吞敗，明天小組賽第2戰將繼續爭取晉級機會。
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