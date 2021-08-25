東京帕運正式展開 首日將發出24面金牌

東京帕運在昨天舉行充滿活力和振奮人心的開幕式後，今天正式展開各項比賽，包括自由車、輪椅擊劍、游泳等項目都將產生首面金牌得主。今天預計共將發出24面金牌。

法新社報導，帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）昨天晚間在東京的國立競技場進行了一場繽紛的開幕式，主題環繞一架單翼飛機試圖飛行的故事，目的是要向數以千計參加帕運運動員的堅毅精神致敬。

國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）表示：「許多人懷疑這一天是否會到來，很多人也認為這是不可能的。但因為許多人的努力，全球最能展現變化精神的運動比賽即將要展開。」

帕運因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延後了一年，如今總算見到歡樂氣氛，笑容滿面的運動員在開幕式手舞足蹈進場。不過，疫情的陰影仍籠罩賽事安排。

由於防疫規定，位在東京市中心、能容納6萬8000人的主場館國立競技場觀眾席幾乎空蕩蕩，帕運期間都禁止觀眾入場。

即便如此，對於花了好幾年時間準備的運動員來說，比賽本身才是最重要的。

今天還有一些團體運動展開比賽，包括比賽過程激烈而被稱為「殺人球」（murderball）的輪椅橄欖球。

今天會出賽的明星，包括被譽為「帕運界費爾普斯（Michael Phelps）」的巴西游泳名將狄亞斯（DanielDias）。這是他最後一次參加帕運，並有機會成為史上奪牌最多的帕運男子游泳選手。

狄亞斯已拿過帕運14金、7銀和3銅，如果他能再拿下3面金牌，就能超越目前的紀錄保持者。

澳洲輪椅橄欖球員巴特（Ryley Batt）也將在國家隊對上丹麥的比賽中上場，希望能讓澳洲有機會成為帕運史上輪椅橄欖球項目首支3連霸金牌的隊伍。

商品推薦