東京帕運台灣代表團入場 NHK轉播再喊台灣
東京帕運今天晚間8時舉行開幕儀式，台灣代表團入場時，負責轉播的日本放送協會（NHK）主播杉浦友紀直接喊「台灣」，再次替台灣隊正名。
帕運開幕式由難民隊率先進場，之後依五十音順序入場，地主國日本隊最後入場。台灣代表團排序第83，由跳遠選手楊川輝、標槍選手劉雅婷掌旗。
台灣排在韓國後面入場時，現場司儀以「中華台北」介紹，日本放送協會（NHK）主播杉浦友紀直接稱「台灣」，並表示台灣代表團在奧運和帕運是以中華台北名稱參加。
日本媒體報導，觀看直播的日本網友對此大感痛快。有網友說「台灣就是台灣」，「果然在帕運也稱呼台灣」，「本來有點擔心，但果然這次也是喊台灣」，「我就是為了聽這個，才一直守候著」。
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