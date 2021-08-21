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依瑟儂母親剛離世 又傳父親確診住院

聯合新聞網 / 綜合報導
泰國羽球一姊依瑟儂母親才剛離世，又傳父親確診。 路透社
泰國羽球一姊依瑟儂母親才剛離世，又傳父親確診。 路透社

於東奧賽場上與台灣世界球后戴資穎殺得難分難解的泰國羽球一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon），日前才在社群媒體公布母親離世的噩耗，不過近日又傳出父親感染新冠肺炎，目前仍須住院治療。

依瑟儂於19日在臉書寫下，「我是依瑟儂，媽媽一直很堅強，總是掛心身旁的人。沒有讓她看到夢寐以求的奧運獎牌我很抱歉，謝謝大家的關心。」內容令人心碎，不過母親曾接受新冠肺炎篩檢，結果出爐為陰性，死因初判為窒息。

只不過近日又傳出依瑟儂父親因確診住院的壞消息，目前仍在住院治療當中。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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