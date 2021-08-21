南韓射箭大叔「反差帥」實際年齡驚呆眾人：我還是歐巴啊！

2020東京奧運在本月8日正式落幕，男子團體射箭最終結果由韓、台、日分別拿下金、銀、銅，其中韓國隊40歲的選手吳真爀在頒獎時邀請選手們一同合照，這一幕讓人印象深刻，而南韓選手回國後也受邀錄製綜藝節目《Radio Star》，其中被大家認為也是大叔之一的金優鎮摘下招牌黑框眼鏡，讓大家驚呼「變帥好多」。

已40歲的韓國射箭好手吳真爀邀競爭對手一起自拍。 截圖自臉書

南韓射箭國手吳真爀（Oh Jinhyek）、金優鎮（Kim Woojin）在奧運表現優異，拿下金牌光榮回國，也受邀上綜藝節目《Radio Star》，平時兩人因為冷靜又穩定的模樣，加上有著壯碩身材，總是被稱為「韓國射箭大叔」，但雙方這次都為了上節目特地打扮一番，模樣跟平時在比賽中全然不同。

金優鎮摘下黑框眼鏡上節目，被狂讚「變帥好多」、「瞬間年輕好多歲」，和平常樣子差異很大。 圖／Youtube

其中金優鎮摘下了他平時戴的黑框眼鏡，被狂讚「變帥好多」、「瞬間年輕好多歲」，他在節目也無奈表示，因為自己外型太過「老態」，所以常被戲稱是「大叔」，但他委屈透露，其實自己是1992年生的，以韓國年紀來看，今年才要滿30歲，也直呼「我不是大叔，我還是歐巴啊！」，讓全場笑翻。

金優鎮透露自己是1992年生的，以韓國年紀算法來看，今年才要滿30歲而已。 圖／Youtube

另外吳真爀也爆料，在疫情爆發前，經常跟金優鎮一起去餐廳吃飯，通常老闆都會把帳單交給年紀最長的那位客人，某一次老闆當著他的面，把帳單放在金優鎮前面，連一般民眾都認為不到30歲的金優鎮比40歲的吳真爀看起來還要老。

最後金優鎮也公布了自己的喜訊，他即將在12月與女友步入禮堂，兩個人是透過朋友介紹交往，他也在IG上貼出了一張結婚照，是與女友兩人穿著奧運制服的樣子，脖子上還掛著金牌，女友的高顏值也吸引網友目光，紛紛獻上祝福。

商品推薦