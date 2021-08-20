射箭男團韓國大叔曝自拍理由 強調台灣選手一句話令他感動

東京奧運男子團體射箭最終由韓、台、日三國分別獲得金、銀、銅，韓國40歲大叔吳真爀在頒獎時還特地邀請選手們一同合照，他在近日上節目時透露這麼做的原因，並表示台灣選手的一句話令他相當感動。

吳真爀與成員之一的金優鎮出席韓國綜藝節目《Radio Star》，他表示會想要與所有奪牌選手自拍，是因為這是自己最後一次擔任射箭選手，想收藏這些回憶，還好所有人都爽快答應。

已40歲的韓國射箭好手吳真爀邀競爭對手一起自拍。 截圖自臉書

他也說道，有位台灣選手向他透露自己學習射箭的契機，就是看到吳真爀的倫敦奧運的表現，「我聽到這句話覺得相當感謝，也相當光榮。」不過他並沒有詳細告知是哪一位台灣選手。在另一位搭檔、29歲的金優鎮眼中，他是一位相當溫暖的大叔，也對這次的合影相當印象深刻。

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