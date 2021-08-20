救了牙買加田徑金牌 日本正妹獲大使館贈一週旅遊招待券
牙買加田徑好手帕奇曼（Hansle Parchment）在本屆東奧男子110公尺跨欄項目順利奪金，他日前分享了賽前的一則小故事，表示自己曾一度上錯車，找不到田徑場在哪，好在有一名名叫河島緹亞娜的女性工作人員塞一萬日幣給他搭計程車，今天牙買加駐日大使館在東京特地為她舉辦感謝儀式。
25歲的河島緹亞娜是日本和塞爾維亞混血，她今日穿上帕奇曼當時贈送的polo衫出席牙買加駐日大使館的感謝儀式，帕奇曼也透過視訊對她表達感謝，她表示自己也沒想到這件事會得到這麼大的迴響，「我只是做了自己可以做的事。」除此之外，牙買加駐日大使也贈送當地的旅遊券，7日內的交通、住宿費用將由當地政府全額負擔。
帕奇曼在110公尺跨欄項目決賽當天搭錯了車，下車時才發現自己不在田徑場，而是水上運動的場館，他當時向奧運工作人員求助，卻只得到搭回選手村，再乘坐正確的巴士前往田徑場的意見，然而如此一來將沒有時間做熱身準備，這時河島緹亞娜主動伸出援手，她塞給了帕奇曼一萬日幣，讓他直接驅車前往田徑場，最終也順利拿下金牌。
#Tokyo2020 スタッフのストイコビッチ河島ティヤナさん を称える式典を開催できた事はこの上ない喜びでした。彼女の@ParchmentHansle への親切な行いは 🇯🇲 と 🌍をインスパイアしました！金色に輝く行いに対して、それに見合う金色のお返しを彼女が受け取れるようにしてくれた@TourismJa に感謝！ pic.twitter.com/Vwhmgrw0BV— ジャマイカ大使館・Embassy of Jamaica in Japan (@JamaicaEmb_JP) August 19, 2021
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