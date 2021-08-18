籃球／奪金後如釋重負 波總怒爆粗口槓酸民
本屆東奧美國男籃倒吃甘蔗，小組戰不敵法國後未嘗敗績，最終成功締造四連霸，總教頭波波維奇（Gregg Popovich）也如釋重負，他在休息室對球員們發表演說，最後忍不住爆粗口，嗆起當時唱衰的酸民，引起美國隊全員鼓掌喝采。
美國隊在練習賽時期爆冷吞下兩敗，其中一次還是輸給奈及利亞，當時引來不少非議，不少球員被被認為不夠格入選，甚至被批為「不配稱為夢幻隊」，波波維奇向成員們精神喊話：「你們經歷了這些事情，甚至連家人都受到了同樣的批評。」他哽咽表示「所以我很自豪自己是其中的一員，這是我籃球生涯中最棒的經歷。」
壓力完全釋放的波波維奇最後補上：「我現在只想對這些人說，『你們現在他X的有多喜歡我們，biXch』！」博得滿堂彩。
"And I'd just like to say to all those [doubters] out there: How the f*ck you like us now, b*tch?"— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 16, 2021
Gregg Popovich's speech after the Gold Medal game 🔥
(via @JaValeMcGee)pic.twitter.com/kscrd8kxut
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