籃球／奪金後如釋重負 波總怒爆粗口槓酸民

本屆東奧美國男籃倒吃甘蔗,小組戰不敵法國後未嘗敗績,最終成功締造四連霸,總教頭波波維奇(Gregg Popovich)也如釋重負,他在休息室對球員們發表演說,最後忍不住爆粗口,嗆起當時唱衰的酸民,引起美國隊全員鼓掌喝采。

美國隊在練習賽時期爆冷吞下兩敗,其中一次還是輸給奈及利亞,當時引來不少非議,不少球員被被認為不夠格入選,甚至被批為「不配稱為夢幻隊」,波波維奇向成員們精神喊話:「你們經歷了這些事情,甚至連家人都受到了同樣的批評。」他哽咽表示「所以我很自豪自己是其中的一員,這是我籃球生涯中最棒的經歷。」

壓力完全釋放的波波維奇最後補上:「我現在只想對這些人說,『你們現在他X的有多喜歡我們,biXch』!」博得滿堂彩。

