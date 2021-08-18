快訊

國防部前副部長疑涉共諜 檢調搜索約談2空軍退將

籃球／奪金後如釋重負 波總怒爆粗口槓酸民

聯合新聞網 / 綜合報導
美國隊總教頭波波維奇（Gregg Popovich）（中）。 美聯社
美國隊總教頭波波維奇（Gregg Popovich）（中）。 美聯社

本屆東奧美國男籃倒吃甘蔗，小組戰不敵法國後未嘗敗績，最終成功締造四連霸，總教頭波波維奇（Gregg Popovich）也如釋重負，他在休息室對球員們發表演說，最後忍不住爆粗口，嗆起當時唱衰的酸民，引起美國隊全員鼓掌喝采。

美國隊在練習賽時期爆冷吞下兩敗，其中一次還是輸給奈及利亞，當時引來不少非議，不少球員被被認為不夠格入選，甚至被批為「不配稱為夢幻隊」，波波維奇向成員們精神喊話：「你們經歷了這些事情，甚至連家人都受到了同樣的批評。」他哽咽表示「所以我很自豪自己是其中的一員，這是我籃球生涯中最棒的經歷。」

壓力完全釋放的波波維奇最後補上：「我現在只想對這些人說，『你們現在他X的有多喜歡我們，biXch』！」博得滿堂彩。

東奧籃球 2020東京奧運

相關新聞

波蘭標槍正妹女將賣銀牌救人善舉 獲企業資助並歸還獎牌

波蘭25歲女子田徑選手安德雷奇克(Maria Andrejczyk)於東奧奪得標槍項目銀牌，不過她選擇把這面獎牌義賣，將所得資助一名等待換心波蘭男孩，此善舉感動了當地企業，不但成功標下這面獎牌將其歸還

籃球／奪金後如釋重負 波總怒爆粗口槓酸民

本屆東奧美國男籃倒吃甘蔗，小組戰不敵法國後未嘗敗績，最終成功締造四連霸，總教頭波波維奇（Gregg Popovich）也如釋重負，他在休息室對球員們發表演說，最後忍不住爆粗口，嗆起當時唱衰的酸民，引起

田徑／挪威跨欄之王奧運奪金不滿足 夢想是跨過一輛車

挪威跨欄好手沃霍爾（Karsten Warholm）今年在東京奧運會上，將自己7月才創下的男子400公尺跨欄世界紀錄由原...

當東奧激情過後 他指出幾個延續的觀察指標

延期一年的東京奧運在疫情未散的情況下舉辦，這次奧運會最特別的地方就是現場沒有觀眾，全球觀眾只能依賴轉播透過電視、電腦、手機等媒介觀看比賽，沒有媒介，奧運會彷彿不存在。

東奧選手遭搶註商標 中國奧會發聲了

東京奧運結束後，大陸奪牌選手包含全紅嬋、孫穎莎等人，在未經同意之下，遭人搶註商標。中國奧委會18日表示，未經授權不得以奧...

籃球／目標巴黎奧運奪牌 加拿大男籃宣佈續約諾斯

加拿大男籃今日（17日）宣布將與教練諾斯（Nick Nurse）續下一紙複數年合約，合約將會持續到2024年巴黎奧運。 加拿大籃球總裁兼首席執行官葛蘭沃德（Glen Grunwald）說道：「延

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。