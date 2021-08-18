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波蘭標槍正妹女將賣銀牌救人善舉 獲企業資助並歸還獎牌

聯合新聞網 / 綜合報導
波蘭25歲女子田徑選手安德雷奇克(Maria Andrejczyk)於東奧奪得標槍項目銀牌，不過她選擇把這面獎牌義賣，將所得資助一名等待換心波蘭男孩。 取自推特AW相片
波蘭25歲女子田徑選手安德雷奇克(Maria Andrejczyk)於東奧奪得標槍項目銀牌，不過她選擇把這面獎牌義賣，將所得資助一名等待換心波蘭男孩。 取自推特AW相片

波蘭25歲女子田徑選手安德雷奇克(Maria Andrejczyk)於東奧奪得標槍項目銀牌，不過她選擇把這面獎牌義賣，將所得資助一名等待換心波蘭男孩，此善舉感動了當地企業，不但成功標下這面獎牌將其歸還，還要特別贊助男孩的手術費。

這枚獎牌的起標價為4萬4000歐元(約144萬台幣)，安德雷奇克將所得全部捐助給小男孩的父母，「其實，獎牌的真正價值可以永遠留在心中！然而獎牌只是一件物品，但對其他人來說可能很有價值，這枚銀牌可以挽救生命，而不是在壁櫥裡收集灰塵。這就是為什麼我決定拍賣它來幫助生病的孩子。」

波蘭當地連鎖便利商店「Żabka Polska」被安德雷奇克的善舉所感動，他們標下了這面獎牌並歸還，另外更贊助了男孩的手術費，據英國《鏡報》報導，該手術的費用超過1000萬台幣，而男孩的父母目標在籌措剩餘的500萬，過去安德雷奇克曾受骨癌所苦，她從振作站起到奧運得牌，或許是做出此善舉的原因之一。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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