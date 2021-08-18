波蘭標槍正妹女將賣銀牌救人善舉 獲企業資助並歸還獎牌
波蘭25歲女子田徑選手安德雷奇克(Maria Andrejczyk)於東奧奪得標槍項目銀牌，不過她選擇把這面獎牌義賣，將所得資助一名等待換心波蘭男孩，此善舉感動了當地企業，不但成功標下這面獎牌將其歸還，還要特別贊助男孩的手術費。
這枚獎牌的起標價為4萬4000歐元(約144萬台幣)，安德雷奇克將所得全部捐助給小男孩的父母，「其實，獎牌的真正價值可以永遠留在心中！然而獎牌只是一件物品，但對其他人來說可能很有價值，這枚銀牌可以挽救生命，而不是在壁櫥裡收集灰塵。這就是為什麼我決定拍賣它來幫助生病的孩子。」
波蘭當地連鎖便利商店「Żabka Polska」被安德雷奇克的善舉所感動，他們標下了這面獎牌並歸還，另外更贊助了男孩的手術費，據英國《鏡報》報導，該手術的費用超過1000萬台幣，而男孩的父母目標在籌措剩餘的500萬，過去安德雷奇克曾受骨癌所苦，她從振作站起到奧運得牌，或許是做出此善舉的原因之一。
Maria Andrejczyk put her Olympic silver medal up for auction to fund a young Polish boy's heart surgery.— AW (@AthleticsWeekly) August 16, 2021
The company which won the auction, Żabka Polska, then decided to give the medal back to Andrejczyk and fund the surgery 👏 pic.twitter.com/2V1KZL4lpI
▪ 無關勝敗金銀銅 東奧場上的真情時刻
▪ 驍勇中華隊 東奧奪牌戰將們的背後故事
▪ 累積12面！台灣體壇光榮的一年 「最強中華隊」東奧獎牌榜
▪ 獎金榜／中華隊好棒！28位選手拿走1.68億國光獎金
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言