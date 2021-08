波蘭標槍正妹女將賣銀牌救人善舉 獲企業資助並歸還獎牌

波蘭25歲女子田徑選手安德雷奇克(Maria Andrejczyk)於東奧奪得標槍項目銀牌,不過她選擇把這面獎牌義賣,將所得資助一名等待換心波蘭男孩,此善舉感動了當地企業,不但成功標下這面獎牌將其歸還,還要特別贊助男孩的手術費。

這枚獎牌的起標價為4萬4000歐元(約144萬台幣),安德雷奇克將所得全部捐助給小男孩的父母,「其實,獎牌的真正價值可以永遠留在心中!然而獎牌只是一件物品,但對其他人來說可能很有價值,這枚銀牌可以挽救生命,而不是在壁櫥裡收集灰塵。這就是為什麼我決定拍賣它來幫助生病的孩子。」

波蘭當地連鎖便利商店「Żabka Polska」被安德雷奇克的善舉所感動,他們標下了這面獎牌並歸還,另外更贊助了男孩的手術費,據英國《鏡報》報導,該手術的費用超過1000萬台幣,而男孩的父母目標在籌措剩餘的500萬,過去安德雷奇克曾受骨癌所苦,她從振作站起到奧運得牌,或許是做出此善舉的原因之一。

Maria Andrejczyk put her Olympic silver medal up for auction to fund a young Polish boy's heart surgery.



The company which won the auction, Żabka Polska, then decided to give the medal back to Andrejczyk and fund the surgery 👏 pic.twitter.com/2V1KZL4lpI