全紅嬋分享如何練成跳水「水花消失術」 網：做完腰都斷了
所謂「台上一分鐘、台下十年功」，今年摘下東京奧運跳水項目女子10公尺跳台金牌，年僅14歲的中國大陸選手全紅嬋，一時之間，引起各方討論，也因賽後採訪，表示要給媽媽治病，從小沒去過遊樂園而惹人憐愛，而她在回到大陸隔離期間，分享一段訓練影片，特別透露她如何練成跳水「水花消失術」，看得網友直呼，「腰都斷了！」。
(影片取自全紅嬋微博)
三個動作分別是「蹲腿」、「倒立」、「快速腰腹」這是她在隔離期間訓練的日常，其中特別註記「倒立」訓練是「水花消失術」的訣竅，且她表示，如此一來就可練得腹肌都出來了，並希望大家健身動起來。
網友紛留言鼓勵她，為她打氣，有網友則說了一句，「做完我就腰都斷了。」
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