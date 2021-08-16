桌球／東奧包辦金銀銅爆紅 伊藤美誠做自己不當「福原愛第2」
日本桌球女將伊藤美誠在東京奧運嶄露頭角，先後奪得混雙金牌、女單銅牌以及女團銀牌，成為日本桌球界首位在單屆奧運拿下3面獎牌的選手。近期他接受中國《環球時報》專訪，坦言不想當「福原愛第2」：「我的名字是伊藤美誠，我就是我。」
根據國際桌球總會日前公布的最新世界排名，伊藤美誠雖在東京奧運兩度敗給中國選手孫穎莎，排名遭反超，但仍高居世界第三。
由於母親是桌球選手，所以伊藤美誠2歲時就在母親的指導下開始打球，這與同樣自幼開始打桌球、輸球就難過落淚的福原愛有異曲同工之妙，而且兩人身材也都較為嬌小，伊藤美誠身高152公分，福原愛則是155公分，因此外界曾把她比作「福原愛第2」。
對此，伊藤美誠肯定福原愛對日本桌球的貢獻，但也直言自己不想成他人的影子。她說：「福原愛提升了日本桌球的水準，是一位為日本桌球界做出很多貢獻的前輩。我和她可能髮型什麼的有一點點像，感謝中國觀眾因此注意到我。但是我的名字是伊藤美誠，我就是我。」
2020東京奧運特別報導
▪ 無關勝敗金銀銅 東奧場上的真情時刻
▪ 驍勇中華隊 東奧奪牌戰將們的背後故事
▪ 累積12面！台灣體壇光榮的一年 「最強中華隊」東奧獎牌榜
▪ 獎金榜／中華隊好棒！28位選手拿走1.68億國光獎金
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言