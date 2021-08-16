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桌球／東奧包辦金銀銅爆紅 伊藤美誠做自己不當「福原愛第2」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本桌球選手伊藤美誠在本屆東京奧運包辦3面獎牌表現亮眼，但他想做自己，不想當「福原愛第2」。 法新社
日本桌球選手伊藤美誠在本屆東京奧運包辦3面獎牌表現亮眼，但他想做自己，不想當「福原愛第2」。 法新社

日本桌球女將伊藤美誠在東京奧運嶄露頭角，先後奪得混雙金牌、女單銅牌以及女團銀牌，成為日本桌球界首位在單屆奧運拿下3面獎牌的選手。近期他接受中國《環球時報》專訪，坦言不想當「福原愛第2」：「我的名字是伊藤美誠，我就是我。」

根據國際桌球總會日前公布的最新世界排名，伊藤美誠雖在東京奧運兩度敗給中國選手孫穎莎，排名遭反超，但仍高居世界第三。

由於母親是桌球選手，所以伊藤美誠2歲時就在母親的指導下開始打球，這與同樣自幼開始打桌球、輸球就難過落淚的福原愛有異曲同工之妙，而且兩人身材也都較為嬌小，伊藤美誠身高152公分，福原愛則是155公分，因此外界曾把她比作「福原愛第2」。

對此，伊藤美誠肯定福原愛對日本桌球的貢獻，但也直言自己不想成他人的影子。她說：「福原愛提升了日本桌球的水準，是一位為日本桌球界做出很多貢獻的前輩。我和她可能髮型什麼的有一點點像，感謝中國觀眾因此注意到我。但是我的名字是伊藤美誠，我就是我。」

東奧焦點選手 2020東京奧運 伊藤美誠 福原愛 桌球

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