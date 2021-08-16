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美男籃奧運奪金賺多少獎金？ 僅NBA菜鳥年薪「零頭」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國男籃夢幻隊在東京完成奧運四連霸，金牌獎金數字也曝光。 美聯社
美國男籃夢幻隊在東京完成奧運四連霸，金牌獎金數字也曝光。 美聯社

美國男籃夢幻隊集結12位NBA球星參與東京奧運，最終如願奪金，完成奧運男籃4連霸。對NBA球星而言，奧運「金牌」肯定遠比「獎金」更有意義，因為他們多半擁有超高年薪，金牌獎金充其量只能算是「零頭」。

夢幻隊在奧運熱身賽時表現差強人意，正式開打後小組賽首戰又敗給法國，不過隨後倒吃甘蔗，拉出5連勝奪得金牌，完成奧運男籃4連霸。

如今，夢幻隊成員每人可獲得3.75萬美元（約新台幣105萬元）的奧運金牌獎金。不過區區3.75萬美元，對這群身價非凡的球星來說幾乎只是零頭，因為就連身價最低的NBA 2年級菜鳥強生（Keldon Johnson）上季年薪也有205萬美元（約新台幣5767萬元），更遑論其他鼎鼎大名的超級球星。

以陣中年薪最高的杜蘭特（Kevin Durant）計算，他上季年薪高達4011萬美元（約新台幣11.3億元），換算成時薪約為新台幣12萬8995元，奪金獲得的105萬獎金，杜蘭特只要工作約8個小時就能賺到。因此，參加奧運對這些超級球星而言其實是「為榮譽而戰」，「獎牌」的意義絕對大於金錢，畢竟，他們也希望能解鎖奧運金牌成就，替自己的球員生涯增添光彩。

東奧籃球 2020東京奧運 Kevin Durant NBA

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