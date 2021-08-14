麻將有望列入「2022 北京冬奧」項目 待官方擬統一規則

本屆東京奧運也圓滿落幕，便有不少人開始期待2024的巴黎奧運，目前據國際奧委會的消息，已經確定將霹靂舞（Breaking Dance）加入下屆賽事。據悉，麻將、電競甚至是《星際大戰》中的光劍（lightsaber），都曾是考慮的賽事項目。

每屆奧運的主辦國被賦予「提案」新增競賽項目的權利，主辦國會根據奪牌的勝算，及培養潛在觀眾的考量。對此，法國就曾在2019年將《星際大戰》中的武器光劍，列為正式的競賽，並將每一場賽局定為3分鐘，若擊中頭或身體得5分、手臂或腿則得3分，而手掌則是1分，以先得15分者便獲勝。

此外，國際智力運動聯盟（International Mind Sports Association）的中國籍主席陳澤蘭，在2017年時，便宣布要推動麻將列入2022年的北京冬奧中，但因為麻將的規則不一，像是廣東麻將打的是13張沒有花，莊家可拿14張牌，而台灣打的是16張牌，莊家是東風，起手可以拿16張牌，如何確保規則統一，目前仍在協商中。

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