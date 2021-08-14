羽球／奧運首秀表現驚奇 越南女將：遺憾對小戴沒把握機會
世界排名第49的越南羽球女將阮翠玲在本屆奧運表現亮眼，在小組賽P組取得2勝1敗佳績，她回國後透露心聲，表示自己表現不錯，只可惜對上小戴那場沒把握。
阮翠玲於7月24日率先擊敗法國齊雪霏，28日再以直落二從瑞士賈奎特手中取勝，只可惜籤運不佳，與戴資穎同樣分在P組，最終在小組賽第三場賽事對上小戴以直落二敗北。
事實上，同樣P組的齊雪霏與賈奎特世界排名皆優於阮翠玲，能順利取勝，她歸功於教練詳盡的情搜工作，並表示能贏球不意外，不過沒想到會這麼輕鬆，唯一遺憾是對上戴資穎首節一度取得16：14領先，隨後一舉被拿下7分錯失良機，第二節也只能以11：21落敗。
阮翠玲賽後曾在臉書附上與戴資穎的合照，寫道：「這是我的偶像！」對於能和偶像同場較勁，她覺得就像一場夢，不過歸國後也坦言，若非自己與小戴分到同組，自己的確會有更大的出線機會。
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