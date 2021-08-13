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為何全民可望免費領五倍券 「她」召集會談成關鍵

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人美心更美！救搭錯車金牌選手傳佳話 本人出面：其實我不是志工

聯合新聞網 / 綜合報導
牙買加田徑好手帕奇曼（Hansle Parchment）與志工Stojkovic合影。 取自推特Team Jamaica
牙買加田徑好手帕奇曼（Hansle Parchment）與志工Stojkovic合影。 取自推特Team Jamaica

牙買加田徑好手帕奇曼（Hansle Parchment）在東奧男子110公尺跨欄項目順利奪金，之後他在IG分享了一則感人小故事，表示自己曾一度搭錯車，找不到田徑場在哪，差點趕不上比賽，好在有一名女性志工出手相助，幫他出計程車費趕到田徑場及時參賽，最後順利贏得金牌。賽後他特別找到這名志工還錢，也送給她一件牙買加隊服做為留念，牙買加政府更表示邀請她來，要好好款待她。這件事在日本傳為佳話，不少人紛紛讚揚這名女志工的行為。

這位名為史托傑柯維琪(Tijana Stojkovic)的女子，在出面接受日本媒體採訪時，對於這件事能夠獲得這麼多人的誇獎，自己覺得很驚訝，她表示，當時是覺得「如果這名選手不能參加比賽的話，他一定會後悔一輩子」，因此，把一萬日幣給這名選手坐計程車去田徑場，讓他趕去比賽。

史托傑柯維琪說明自己的身分，她其實並非大會志工，只是遊覽車承包商，負責安排比賽人員搭車到場館的工作，因此她身上穿的並非大會志工的制服，而是印有「近畿日本旅遊公司」的衣服。

她說明當時是這名選手向她說，「我搭錯車了，妳有錢讓我搭計程車嗎？」最後，她將身上僅有一萬日元給了這名選手。帕奇曼對她說，「我一定會回來還錢的。」但她拒絕了，並說，「你很忙，你不需要那麼做。」

史托傑柯維琪說，「後來他成為金牌得主的身分，真的又回來找我，然後他給了我一個驚喜和禮物。」感覺真的很為他高興。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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