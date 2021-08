人美心更美！救搭錯車金牌選手傳佳話 本人出面：其實我不是志工

牙買加田徑好手帕奇曼(Hansle Parchment)在東奧男子110公尺跨欄項目順利奪金,之後他在IG分享了一則感人小故事,表示自己曾一度搭錯車,找不到田徑場在哪,差點趕不上比賽,好在有一名女性志工出手相助,幫他出計程車費趕到田徑場及時參賽,最後順利贏得金牌。賽後他特別找到這名志工還錢,也送給她一件牙買加隊服做為留念,牙買加政府更表示邀請她來,要好好款待她。這件事在日本傳為佳話,不少人紛紛讚揚這名女志工的行為。

這位名為史托傑柯維琪(Tijana Stojkovic)的女子,在出面接受日本媒體採訪時,對於這件事能夠獲得這麼多人的誇獎,自己覺得很驚訝,她表示,當時是覺得「如果這名選手不能參加比賽的話,他一定會後悔一輩子」,因此,把一萬日幣給這名選手坐計程車去田徑場,讓他趕去比賽。

史托傑柯維琪說明自己的身分,她其實並非大會志工,只是遊覽車承包商,負責安排比賽人員搭車到場館的工作,因此她身上穿的並非大會志工的制服,而是印有「近畿日本旅遊公司」的衣服。

她說明當時是這名選手向她說,「我搭錯車了,妳有錢讓我搭計程車嗎?」最後,她將身上僅有一萬日元給了這名選手。帕奇曼對她說,「我一定會回來還錢的。」但她拒絕了,並說,「你很忙,你不需要那麼做。」

史托傑柯維琪說,「後來他成為金牌得主的身分,真的又回來找我,然後他給了我一個驚喜和禮物。」感覺真的很為他高興。

