聽新聞
test
0:00 / 0:00
田徑／驗出禁藥成分 英國男子4X100接力銀牌恐遭取消
日前於東京奧運拿下男子400公尺接力銀牌的英國田徑選手CJ Ujah，在藥物濫用檢驗中發現2中禁藥成分遭到暫時禁賽，若最終裁決屬實，這面銀牌恐怕會遭奧會撤回，改頒給拿下銅牌的加拿大選手。
據田徑誠信組織（Athletics Integrity Unit，AIU）指出，Ujah在東京的檢驗報告被驗出含有Ostarine 和 S-23兩項物質，皆屬世界反禁藥組織的禁藥範疇。
若服用禁藥屬實，這將創下英國參與奧運有史以來的最嚴重的一次醜聞，除了讓本屆於東奧斬獲的65面獎牌失去一些光彩，Ujah還得面臨長達4年的禁賽。
2020東京奧運特別報導
▪ 無關勝敗金銀銅 東奧場上的真情時刻
▪ 驍勇中華隊 東奧奪牌戰將們的背後故事
▪ 累積12面！台灣體壇光榮的一年 「最強中華隊」東奧獎牌榜
▪ 獎金榜／中華隊好棒！28位選手拿走1.68億國光獎金
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言