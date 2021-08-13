田徑／驗出禁藥成分 英國男子4X100接力銀牌恐遭取消

日前於東京奧運拿下男子400公尺接力銀牌的英國田徑選手CJ Ujah，在藥物濫用檢驗中發現2中禁藥成分遭到暫時禁賽，若最終裁決屬實，這面銀牌恐怕會遭奧會撤回，改頒給拿下銅牌的加拿大選手。

據田徑誠信組織（Athletics Integrity Unit，AIU）指出，Ujah在東京的檢驗報告被驗出含有Ostarine 和 S-23兩項物質，皆屬世界反禁藥組織的禁藥範疇。

若服用禁藥屬實，這將創下英國參與奧運有史以來的最嚴重的一次醜聞，除了讓本屆於東奧斬獲的65面獎牌失去一些光彩，Ujah還得面臨長達4年的禁賽。

商品推薦