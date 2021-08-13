名嘴歧視東奧女拳擊金牌得主 日本TBS電視台致歉

中央社 / 東京12日專電

日本體育評論員張本勳日前上TBS電視台資訊節目時，針對日本女拳擊手入江聖奈在東京奧運奪金牌一事做出蔑視女性及拳擊的發言，日本拳擊聯盟向TBS抗議後，今天接獲致歉函。

日本中日體育報電子版報導，在日韓國人、前日本職棒選手張本勳於本月8日在TBS電視台的「星期天早晨」節目上評論東奧拳擊女子羽量級項目奪下金牌的入江聖奈（隸屬於日本體育大學）時說：「女生竟也有喜歡互毆的人，看這（比賽）要做什麼」、「未出嫁的女生互毆臉部，竟有人喜歡這種競賽」。

對此，日本拳擊聯盟10日對TBS發出抗議函，今天接獲TBS的致歉文。文中提及，張本勳表示自己的語意沒表達完全清楚，其實他本意是稱讚入江選手奪金牌的壯舉，同時也覺得入江有能力奪得金牌，盼有更多女性打拳擊。

TBS的致歉文還表示，坦承張本勳的發言確實有會被認為是歧視女性及歧視拳擊賽之處，在該節目上沒好好做因應這一點，TBS已有所反省。對於這節目造成拳擊相關人士及觀眾感到不快一事，TBS深感抱歉。

張本勳8日的發言引起部分觀眾和網友抨擊，認為他的言論正好反映出他對女子拳擊這項運動存在偏見且歧視女性。有網友要求張本勳向入江聖奈及日本拳擊聯盟致歉。

東奧萬花筒 2020東京奧運

延伸閱讀

進口成本上揚 日本7月躉售物價增幅創13年新高

日本新增病例續創新高 大阪等19地寫當地紀錄

主演BL劇爆紅 男星繼金城武、藤岡靛後簽給日本雅慕斯

黃筱雯東奧拳擊奪銅，正向人生觀扭轉破碎家庭，刺青師爸：我以她為榜樣，做更好的父親

相關新聞

奧運哪項運動奪金台灣會暴動？ 網一面倒：絕對變奇蹟之日

2020東京奧運於8日正式落幕，這次台灣代表隊拿下12面獎牌，包含二金、四銀、六銅），創下參加夏季奧林匹克史上最佳成績。一名網友好奇，「哪種運動拿金牌，台灣會暴動？」，吸引不少網友熱烈討論。

田徑／賽前上錯車迷路好在志工指引奪金 牙買加政府要款待她

牙買加田徑好手帕奇曼（Hansle Parchment）在本屆東奧男子110公尺跨欄項目順利奪金，他也分享了賽前的一則小故事，表示自己曾一度上錯車，找不到田徑場在哪，好在有志工相助，能獲得這面金牌還得

掉彩帶還贏金牌？俄韻律體操教練痛批：就像法官收錢一樣黑

韻律體操霸主俄羅斯(ROC，今年以俄羅斯奧會參賽)，於今年東京奧運，在個人全能及團隊均衛冕失利屈居銀牌，雙雙中斷連五屆奪金霸業，傳奇總教練伊蓮納．維納(Irina Viner-Usmanova)為此宣

奧運金牌沾過市長口水惹人嫌 東奧組委會將補發

日本女子壘球隊勇奪東奧金牌，隊員後藤希友4日拜會名古屋市長河村隆之時，對方竟然把金牌拿起來放進嘴巴裡咬，引發輿論譁然。東...

東奧／澳洲選手歸國要關28天 網批：太殘忍

東京奧運已於前圓滿落幕，據《法新社》報導，澳洲本屆派出近500名運動員參賽，然而歸國時部分選手將被迫於隔離旅館長待28天，引發當地輿論反彈，表示對選手的待遇太殘忍。 由於雪梨Delta病毒盛行，

東奧「女神」石川佳純新妝容 被日人評為「世界上最可愛」

被視為今年東京奧運的「女神」級人物之一的日本桌球好手石川佳純，於昨天在IG限動上傳個人上電視節目訪時最新妝容照，此圖一出令日本粉絲都為之暴動，留言說，「世界上最可愛」、「女演員一樣的美」、「如果妳不化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。