掉彩帶還贏金牌？俄韻律體操教練痛批：就像法官收錢一樣黑

韻律體操霸主俄羅斯(ROC,今年以俄羅斯奧會參賽),於今年東京奧運,在個人全能及團隊均衛冕失利屈居銀牌,雙雙中斷連五屆奪金霸業,傳奇總教練伊蓮納.維納(Irina Viner-Usmanova)為此宣布將扛下責任辭職。不過,她回國後仍忿忿不平,在接受俄羅斯媒體採訪時,對於個人全能以色列選手阿什拉姆(Linoy Ashram)在彩帶項目,一度脫手掉地還能贏得金牌相當不滿,「這件事明顯不公平,根本就事先計畫好的,就像選手吃禁藥或是法官收賄一樣黑。」

俄羅斯參賽選手阿維琳娜(Dina Averina),於個人全能最後以總分107.650些微差距敗給了阿什拉姆的107.800分,關鍵的彩帶項目,阿維琳娜獲得24.000較阿什拉姆23.300來得高,但俄羅斯教練伊蓮納.維納認為,由於以色列選手比賽過程中掉了彩帶,她說,「阿維琳娜完美地完成了這部分動作,她的分數至少要高出 1分,但她只多得到0.7分。」就是彩帶得分的差距,影響最後結果。

有關阿什拉姆掉彩帶的問題,確實在網路上引不少討論,在俄國都認為這是韻律體操界的「醜聞」,伊蓮納.維納表示,說她已向總會提出三項抗議,並說,「因為俄羅斯韻律體操選手多年來一直奪下金牌,所以有人不得不透過這種方式,將我們從霸主地位拉下來。」

