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掉彩帶還贏金牌？俄韻律體操教練痛批：就像法官收錢一樣黑

聯合新聞網 / 整理
今年東京奧運韻律體操俄羅斯選手維琳娜(中)難過未能獲得金牌，教練認為幕後有黑手。 美聯社
今年東京奧運韻律體操俄羅斯選手維琳娜(中)難過未能獲得金牌，教練認為幕後有黑手。 美聯社

韻律體操霸主俄羅斯(ROC，今年以俄羅斯奧會參賽)，於今年東京奧運，在個人全能及團隊均衛冕失利屈居銀牌，雙雙中斷連五屆奪金霸業，傳奇總教練伊蓮納．維納(Irina Viner-Usmanova)為此宣布將扛下責任辭職。不過，她回國後仍忿忿不平，在接受俄羅斯媒體採訪時，對於個人全能以色列選手阿什拉姆(Linoy Ashram)在彩帶項目，一度脫手掉地還能贏得金牌相當不滿，「這件事明顯不公平，根本就事先計畫好的，就像選手吃禁藥或是法官收賄一樣黑。」

俄羅斯參賽選手阿維琳娜(Dina Averina)，於個人全能最後以總分107.650些微差距敗給了阿什拉姆的107.800分，關鍵的彩帶項目，阿維琳娜獲得24.000較阿什拉姆23.300來得高，但俄羅斯教練伊蓮納．維納認為，由於以色列選手比賽過程中掉了彩帶，她說，「阿維琳娜完美地完成了這部分動作，她的分數至少要高出 1分，但她只多得到0.7分。」就是彩帶得分的差距，影響最後結果。

有關阿什拉姆掉彩帶的問題，確實在網路上引不少討論，在俄國都認為這是韻律體操界的「醜聞」，伊蓮納．維納表示，說她已向總會提出三項抗議，並說，「因為俄羅斯韻律體操選手多年來一直奪下金牌，所以有人不得不透過這種方式，將我們從霸主地位拉下來。」

東奧萬花筒 2020東京奧運

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