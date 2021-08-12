田徑／賽前上錯車迷路好在志工指引奪金 牙買加政府要款待她
牙買加田徑好手帕奇曼（Hansle Parchment）在本屆東奧男子110公尺跨欄項目順利奪金，他也分享了賽前的一則小故事，表示自己曾一度上錯車，找不到田徑場在哪，好在有志工相助，能獲得這面金牌還得感謝她的熱心相助。
帕奇曼在110公尺跨欄項目決賽當天搭錯了車，下車時才發現自己不在田徑場，而是水上運動的場館，他當時向奧運工作人員求助，卻只得到搭回選手村，再乘坐正確的巴士前往田徑場的意見，然而如此一來將沒有時間做熱身準備，這時一位名叫Tijana Stojkovic的女性志工主動伸出援手，她給了帕奇曼足夠的計程車錢，讓他直接驅車前往田徑場，最終也順利拿下金牌。
在頒獎過後，帕奇曼沿路折返找到了Stojkovic，除了還給她車錢，還送了對方一件牙買加隊服，表示能拿下金牌多虧她的熱情相助。此外，牙買加政府得知此事後也相當感激，希望能邀請Stojkovic造訪該國，並再次表達感謝。
Every Jamaican knows that gratitude is a must. @ParchmentHansle demonstrates that perfectly here.— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) August 7, 2021
Video credit: @ParchmentHansle #Gratitude #Jamaica 🇯🇲 pic.twitter.com/EWYfvbOSvn
▪ 無關勝敗金銀銅 東奧場上的真情時刻
▪ 驍勇中華隊 東奧奪牌戰將們的背後故事
▪ 累積12面！台灣體壇光榮的一年 「最強中華隊」東奧獎牌榜
▪ 獎金榜／中華隊好棒！28位選手拿走1.68億國光獎金
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言