田徑／賽前上錯車迷路好在志工指引奪金 牙買加政府要款待她

牙買加田徑好手帕奇曼（Hansle Parchment）在本屆東奧男子110公尺跨欄項目順利奪金，他也分享了賽前的一則小故事，表示自己曾一度上錯車，找不到田徑場在哪，好在有志工相助，能獲得這面金牌還得感謝她的熱心相助。

帕奇曼在110公尺跨欄項目決賽當天搭錯了車，下車時才發現自己不在田徑場，而是水上運動的場館，他當時向奧運工作人員求助，卻只得到搭回選手村，再乘坐正確的巴士前往田徑場的意見，然而如此一來將沒有時間做熱身準備，這時一位名叫Tijana Stojkovic的女性志工主動伸出援手，她給了帕奇曼足夠的計程車錢，讓他直接驅車前往田徑場，最終也順利拿下金牌。

在頒獎過後，帕奇曼沿路折返找到了Stojkovic，除了還給她車錢，還送了對方一件牙買加隊服，表示能拿下金牌多虧她的熱情相助。此外，牙買加政府得知此事後也相當感激，希望能邀請Stojkovic造訪該國，並再次表達感謝。

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