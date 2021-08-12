東奧「女神」石川佳純新妝容 被日人評為「世界上最可愛」

被視為今年東京奧運的「女神」級人物之一的日本桌球好手石川佳純，於昨天在IG限動上傳個人上電視節目訪時最新妝容照，此圖一出令日本粉絲都為之暴動，留言說，「世界上最可愛」、「女演員一樣的美」、「如果妳不化妝，是可愛又漂亮，如果你化了妝，也會更美。」

現年28歲的石川佳純，於今年東京奧運女子單打，在8強賽時落敗，不過，在女子團體賽與伊藤美誠、平野美宇合作，進軍決賽最後敗給中國獲得銀牌，較2016年奧運銅牌更為升級。

商品推薦