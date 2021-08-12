東奧／澳洲選手歸國要關28天 網批：太殘忍
東京奧運已於前圓滿落幕，據《法新社》報導，澳洲本屆派出近500名運動員參賽，然而歸國時部分選手將被迫於隔離旅館長待28天，引發當地輿論反彈，表示對選手的待遇太殘忍。
由於雪梨Delta病毒盛行，除了中央政府的14天隔離外，若非從東京直飛南澳洲阿德雷德（Adelaide）的選手，必須先在雪梨隔離14天，再接受南澳洲州政府的14天，合計28天的隔離時間。
然而這樣的嚴格把關卻不被當地輿情諒解，澳洲奧委會的主席卡羅（Matt Carroll）表示，其他國家都在慶祝運動員歸國，但自家人卻受到政府無情的對待，也擔心這樣的長期隔離會對選手造成不佳的精神狀態影響。
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