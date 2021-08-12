棒球／韓國奧運拿第四世界排名卻超越台灣 韓媒直呼不可思議

東京奧運棒球項目，韓國隊最終在銅牌戰敗給多明尼加，只拿到第四的成績。除了表現不如預期之外，選手們的態度也遭到韓國輿論的質疑。然而在賽會過後，韓國棒球的世界排名卻往上提升至第二，令許多人相當不解。

根據日本媒體「THE DIGEST」報導，世界棒壘球總會（WBSC） 在東京奧運結束後，更新了世界棒球的積分排名。在東奧獲得金牌的日本隊拿下375分，以總分4290排在第一。第四名韓國隊則拿下173分，超車了原本排在第二名的中華隊，以3423分升上亞軍位置。

對於這個奇妙的現象，朝鮮日報認為「明明奧運打出糟糕的結果，連張牌都沒有拿到，排名卻上升了，實在是不可思議」。媒體推測，應該是這次排名韓國前面的美國、多明尼加兩隊，在賽會前的積分與韓國有段差距之故。本次獲得銀牌的美國隊，以3077分維持在世界第四。多明尼加則以2063分，超車澳洲來到第六名。

世界棒壘球總會公布男子棒球的最新積分排行。圖擷取自 世界棒壘球總會

另外，由於日本在女子壘球項目中擊敗美國奪冠，因此女壘也以3362的積分，些微逆轉美國的3342分，獨佔世界排名第一。這讓日本在男子棒球、壘球、女子棒球、壘球四個項目，都是排名首位，成為世界棒壘球的「四冠王」。中華隊目前成績，則分別是男子棒球排名第3，女棒第2，女壘第6，男壘第30名。

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