奧運哪項運動奪金台灣會暴動？ 網一面倒：絕對變奇蹟之日

2020東京奧運於8日正式落幕，這次台灣代表隊拿下12面獎牌，包含二金、四銀、六銅），創下參加夏季奧林匹克史上最佳成績。一名網友好奇，「哪種運動拿金牌，台灣會暴動？」，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他表示，台灣這次奧運拿下不錯的成績，很多項目都是第一次拿獎牌，過去拿過金牌的項目有跆拳道、舉重、羽球雙打，但球類運動、游泳、田徑都沒拿過，於是想問問網友們，「未來哪種運動拿金牌，台灣會瘋狂到暴動」。

網友紛紛表示，「男100m，這項是唯一世界指標」、「100公尺短跑，我孫子也看不到」、「足球絕對暴動，而且是全世界」、「臺灣拿世足冠軍是歐洲、美洲暴動…比較精彩」、「足球，但願這一生能看到台灣進世足會內賽就滿足了」、「籃球打贏美國夢幻隊就跟拿金牌一樣」、「籃球吧，美國也會暴動」、「奧運籃球贏美國，應該全世界會嚇到開始Google台灣」、「馬拉松，閉幕典禮放會歌餒」、「就是根本不可能的那些運動」、「感覺是棒球，但個人覺得桌球拿比較爽XD」。

大部分網友則認為是「棒球」，「棒球絕對會暴動」、「棒球、籃球阿，台灣最熱門的兩個運動」、「WBC（世界棒球經典賽）台灣假如進決賽，收視率一定很嚇人」、「棒球啦，真的金牌保證全台轟動」、「棒球還有機會，等年輕的這些人接上來，應該還算大有可為」、「棒球打贏日本就暴動了吧」、「當然是棒球阿，2013連打進WBC八強都爽到笑了」、「棒球，絕對會變成奇蹟之日，以後每年回味」、「棒球要擊倒美日很難，但並不是不可能」、「棒球只需要多一點好運，是有機會的」、「棒球金牌那天就直接變國慶日了」、「棒球之所以暴動，就是因為先前太多差一點點就要贏的，那種超巨大遺憾持續20年了」。

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