巴黎奧運獎牌設計理念為分享 獎牌「可拆式」能一分為四

由於東京奧運因疫情延期1年，2024巴黎奧運將在三年內舉行，獎牌設計師Philippe Starck這次以「分享」作為設計理念，獎牌可各自分離，能總共分成四面，讓奪牌選手可以與家人或朋友分享喜悅。

Philippe Starck表示能為奧運設計獎牌是他的光榮，他認為獎牌得主會希望分享這份榮耀，所以將獎牌做為可拆式設計，總共能分成四面，可以與運動員家人與教練分享喜悅，並強調這次獎牌的主題為「Made For Sharing」。

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