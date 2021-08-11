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驚人巧合造就奇蹟 一張跳水照片完美呼應東京奧運

聯合新聞網 / 綜合報導
英國男子雙人跳水之一的古德菲洛（Daniel Goodfellow）正準備落下，雙手向後打平，此時剛後與後方布幕的「TOKYO 2020」的字樣「T」重合。 美聯社
英國男子雙人跳水之一的古德菲洛（Daniel Goodfellow）正準備落下，雙手向後打平，此時剛後與後方布幕的「TOKYO 2020」的字樣「T」重合。 美聯社

東京奧運日前已圓滿落幕，1日時他們於社群網站上傳一張「奇蹟似的照片」，圖中一名男子跳水選手正準備落下，雙手向後打平，此時剛後與後方布幕的「TOKYO 2020」的字樣「T」重合，令網友嘖嘖稱奇，吸引超過21萬網友按讚。

該跳水選手為英國男子雙人跳水之一的古德菲洛（Daniel Goodfellow），他將雙手張開剛好在畫面中形成T字型，恰巧被攝影師捕捉，造就了這張奇蹟似的照片。

奧會官方寫道：「完美的時機。」各國網友也留言讚道「太棒的照片」、「標註這位攝影師！」、「奇蹟般的照片！」

東奧萬花筒 2020東京奧運

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