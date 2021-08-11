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奧運為什麼總是「不辦棒球」？網揭關鍵原因：場地太麻煩

聯合新聞網 / 綜合報導
此次東奧，地主國日本奪下棒球金牌，卻也讓網友疑惑為什麼棒球常常缺席奧運身影。(美聯社)
此次東奧，地主國日本奪下棒球金牌，卻也讓網友疑惑為什麼棒球常常缺席奧運身影。(美聯社)

東京奧運雖然日前已閉幕，但網友們對於這一屆奧運的各種精彩事蹟仍意猶未盡、不斷討論，也有人為台灣人最愛的棒球這次沒有參加奧運感到可惜，畢竟下一屆巴黎奧運將不會舉辦棒球項目了，因此有網友疑問，「為什麼棒壘球不受奧運青睞」引發熱議。

原PO在PTT的奧運板（Olympics_ISG）以「為什麼棒壘球不受奧運青睞」為題，發文表示他知道一定會有人說是因主辦國覺得棒球沒有奪牌機會，且許多國家也不盛行棒壘球，所以將刪除此項目，但經查詢後，在今年東奧之前，也只有2012倫敦奧運、2016里約奧運沒有棒壘球，回溯2008年之前的奧運都有棒壘球項目，如果2024巴黎奧運沒有的話，下次再有此項目，至少要等到2028年才有機會，原PO因此詢問大家，到底為什麼棒壘球不受奧運青睞？

有網友回應各種可能原因「你的以前是多久以前？1992年才開始列為正式項目」、「棒球節奏慢啊，連棒球迷也很少整場看到完，都看看比賽數據跟highlight而已」、「棒球要一堆人才能玩，又要場地又要一堆道具是要怎樣流行」、「場地太貴，和MLB不對頭，其他理由不重要」、「場地不容易準備，除非是有在打的國家」。

也有網友深入分析場地問題，像是桌球、羽球室內體育館就能解決，室外網球場的建造也不難，高爾夫的場地雖然講究，但有能力舉辦奧運的世界級城市通常都有現成的高爾夫球場，反而最不需要擔心。籃球、排球、手球可以使用室內體育館，水球則使用游泳池，足球、橄欖球即便沒專用球場，用田徑場也可以，3對3籃球跟沙排此次東京奧運則都是辦在運動公園。

但棒壘球不一樣，在北美、日韓都有現成場地，但是其他國家卻沒有正規的棒球場，也不可能能像足球、橄欖球那樣找個田徑場就好，認為「棒壘球非長方形的場地，對於無現成棒球場的主辦國來說真的很麻煩」。

東奧萬花筒 2020東京奧運 棒球

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