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東奧／為何空手道一屆限定？外媒分析判決令人難以理解

聯合新聞網 / 綜合報導
「小清新」文姿云為我國奪得史上首面奧運空手道獎牌，卻也可能是最後一面。圖／聯合報系資料照片
「小清新」文姿云為我國奪得史上首面奧運空手道獎牌，卻也可能是最後一面。圖／聯合報系資料照片

空手道「小清新」文姿云本屆奧運會為台灣奪下銅牌，但這有可能是第一面，也是最後一面的空手道獎牌，因為就連會打空手道的法國都已確定2024年巴黎奧運不納入空手道，《路透》則撰文報導探究奧運排除空手道的原因。

報導提及，空手道被認定沒有娛樂性、也沒有吸引年輕觀眾的能力，過去也是基於這些理由未被列入奧運，是在日本主辦奧運下才復活，而下屆主辦國法國其實也有發展空手道，但仍將其排除在外，令世界空手道聯盟感到驚訝。此外，空手道比賽時常呈現膠著，會因一瞬間的攻防決定勝負，令人難以理解結果，未來再被納入奧運可能性相當低。

報導列舉令人不解的空手道賽果，例如男子75公斤級金牌戰中沙烏地阿拉伯的哈梅迪（Tareg Hamedi）將伊朗選手甘扎德赫（Sajad Ganjzadeh）踢倒在地，讓他失去意識，經裁判討論後，哈梅迪竟被判失格，反而是甘札德赫醒來後得到了金牌。

另一場女子金牌戰中國選手尹笑言和塞爾維亞的普雷科維奇（Jovana Prekovic）整場雙方都掛鴨蛋平手，但最終裁判認為普雷科維奇「狀態更佳」所以裁定他獲勝。賽後普雷科維奇看起來比誰都驚訝，他說：「我不敢相信，我想知道是怎麼回事。」

東奧萬花筒 2020東京奧運 文姿云

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