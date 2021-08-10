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國際奧會主席巴赫逛東京銀座大街 引網友熱議

中央社 / 東京10日專電
巴赫。 路透
巴赫。 路透

東京奧運8日落幕，這次為防止COVID-19疫情擴大，根據防疫規定，選手完賽後須在48小時離境，但國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫昨天在東京銀座逛街，引起熱議。

推特（Twitter）上有多人上傳巴赫（Thomas Bach）昨天下午在名牌店林立的東京銀座逛街的模樣。巴赫有時應一旁行人的要求一起合影，有行人還向對他說「辛苦了」，他也揮手致意。

但社群網站上有網友很不滿寫道「這是不必要的外出吧」、「明明禁止選手觀光，為何他可以這樣」、「奧運泡泡會破滅」、「這樣做不對吧」、「快滾回去」等。

日本最大在野黨立憲民主黨籍、台裔參議員蓮舫今天在她個人推特上發文痛批巴赫逛銀座一事：「他（巴赫）以為他是誰啊，政府和東京應對於不遵守『不必要外出』的巴赫提出嚴正口頭警告。」

根據本屆奧運防疫規範，選手如果外出，要事先提出「活動計畫報告」，只能去有報告的地方，禁止以觀光為目的外出，在比賽結束後48小時以內，選手必須離開選手村，儘速返國。

針對巴赫逛銀座引起熱議一事，日本奧運大臣丸川珠代今天在內閣會議後的例行記者會上說：「是否為『不必要的外出』，由他本人做判斷。」

丸川說：「巴赫是7月8日入境日本的，入境後首先14天內遵守符合防疫措施規範才是重點。」

巴赫9日深夜已從東京羽田機場搭機返回德國。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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