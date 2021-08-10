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體操／英國鞍馬金牌返國 超萌女兒愛娃娃勝過金牌

聯合新聞網 / 綜合報導
英國體操好手惠特洛克（Max Whitlock，中）在東京奧運完成鞍馬項目二連霸。 美聯社
英國體操好手惠特洛克（Max Whitlock，中）在東京奧運完成鞍馬項目二連霸。 美聯社

先前在東京奧運鞍馬決賽擊敗我國好手李智凱奪下金牌的英國選手惠特洛克（Max Whitlock）回國後在機場與家人團聚，只見他的超萌女兒蹦蹦跳跳地迎接他，開心地將吉祥物娃娃靠在臉上，顯然愛娃娃勝過愛金牌。

惠特洛克於2016年里約奧運時就曾奪下拿到鞍馬金牌、自由體操（地板）金牌和個人全能銅牌。本屆鞍馬決賽中他採用難度7.0的動作，最終獲得15.583的高分，以0.183分之差擊敗李智凱，完成鞍馬項目二連霸。賽後他表示自己其實承受很大壓力：「我擁抱了 Scott（教練），說我不敢相信我做到了！我真的覺得這太難了，我因此承受了很大的壓力。」

惠特洛克搭機返抵倫敦機場時，他的老婆、女兒都驚喜前來接機，當女兒薇洛看見爸爸回來時更蹦蹦跳跳地迎接，超萌表現讓許多人融化，惠特洛克則分享他得到的金牌跟吉祥物娃娃給薇洛看，只見薇洛先把金牌放在地上，開心地將娃娃靠在自己的臉頰上，畫面一出，許多人都被薇洛天真可愛的動作圈粉。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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