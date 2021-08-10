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台灣選手唯一！林昀儒被剪入「奧運閉幕片」模樣曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
本屆東奧閉幕影片「一起勇敢」（Stronger Together），我國桌球選手林昀儒出現在影片當中，也是台灣唯一被剪入的選手。 圖／聯合報系資料照片
本屆東奧閉幕影片「一起勇敢」（Stronger Together），我國桌球選手林昀儒出現在影片當中，也是台灣唯一被剪入的選手。 圖／聯合報系資料照片

延期一年舉辦的2020東京奧運8日晚間舉行閉幕式，宣告17天激烈賽事正式落幕，中華隊也在本屆奧運拿下2面金牌、4面銀牌及6面銅牌，一共12面獎牌，締造歷史最佳成績。在閉幕式時，因東奧防疫規定限制，我國由田徑隊4位選手代表出席，且由「跨欄王子」陳傑掌旗入場，而主辦單位在開場播放閉幕影片「一起勇敢」（Stronger Together），我國桌球選手林昀儒出現在影片當中，也是台灣唯一被剪入的選手。

林昀儒在本屆東京奧運拿下桌球混雙的銅牌外，更在7月29日的桌球男子單打四強賽，出戰世界排名第一的中國選手樊振東，而這場「史詩級」的激烈對戰，不但吸引大批球迷關注，也讓林昀儒瞬間成為台灣家喻戶曉的名字

從東奧閉幕影片「一起勇敢」（Stronger Together）中可見，在1分17秒處是桌球男單銅牌戰，由林昀儒對上德國隊的奧洽洛夫（Dimitrij Ovtcharov），林昀儒正向對手發球的畫面，也是唯一出現在閉幕片中的台灣選手。

對此，更有網友在PTT上分析本次閉幕式影片的架構，分別是在前十秒說明本次因為新冠疫情，導致場館場地無選手的場子，再來的0:11~0:21是選手抵達東京準備開幕，0:22~0:44是各類選手們熱身準備上場躍躍欲試，0:45~1:22各類選手場上奮戰努力不懈，1:23~1:43在說明雖然比賽中總有各種失敗，且未能達成目標的時候，最後1:44~2:20則出現有各個選手奪冠，再以本屆地主國日本奪冠，當作本次閉幕式影片的結尾。

此外，這名網友也補充道，在影片中也盡可能把各項運動的精彩片段剪輯進去，包含舉重、自由車及滑板失敗的鏡頭，不但展現了輸家的精神外，更說明了「精采的比賽和畫面不見得是奪冠的那位，奧運精神更不是贏者全拿」。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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